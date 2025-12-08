L'Oréal ще удвои дела си в швейцарската дерматологична компания Galderma до 20%, като изкупува нов пакет акции от консорциум, ръководен от EQT. Сред продавачите са също Abu Dhabi Investment Authority и Auba Investment, сочат Reuters и Financial Times (FT). Финансовите условия не са разкрити, а сделката трябва да бъде финализирана през първото тримесечие на 2026 г.

От FT подчертават, че изпълнителният директор Николас Ерономус описва първоначалната инвестиция от 2024 г. като "много успешна", което мотивира компанията да засили и разшири партньорството. Reuters добавя, че L'Oréal вижда естетичните инжекции като естествено допълнение към основния си бизнес с козметика и активно инвестира в клиники в Китай и САЩ, за да задълбочи експертизата си.

Според Reuters, пазарът на инжекционните разкрасителни процедури расте с двуцифрени темпове, подкрепен от по-широка потребителска база, нови технологии и засилено приемане на процедурите.

Galderma е оценена на около 48 млрд. долара, като FT отбелязва, че компанията е листнала част от акциите си на швейцарската борса SIX през 2024 г., а цената им за годината е нараснала с 82%. Тя е основана през 1981 г. като съвместно предприятие между Nestlé и L'Oréal. Французите са продали своя 50% дял през 2014 г., а през 2019 г. EQT води покупката за 10 млрд. долара и се завръщат като акционер през август 2024 г. с 10%, оценявани от анализаторите на около 1.7 млрд. евро.

Galderma ще разгледа възможността L'Oréal да получи двете места в борда, заемани досега от представители на EQT, при годишното събрание през 2026 г. Reuters акцентира, че въпреки заявеното от L'Oréal нежелание да увеличава допълнително дела си, анализатори от Jefferies виждат шанс групата да придобие Galderma изцяло в бъдеще.

През октомври L'Oréal купи за 4 млрд. евро козметичния бизнес на Kering, а според Reuters французите имат планове за потенциална инвестиция в Armani. Според медията акциите на Galderma поскъпват с 3.4% след новината, докато книжата на L'Oréal падат с 1.6%. FT отбелязва сходно понижение - 1.3% - и посочва, че френската група се търгува при пазарна капитализация от 196 млрд. евро.