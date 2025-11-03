Kimberly-Clark, производителят на хигиенни материали, консумативи и други потребителски продукти, познат по целия свят, включително и у нас, обяви, че е постигнал споразумение за придобиване на Kenvue. Компанията стои зад популярни марки като Tylenol, Band-Aid и Neutrogena, а сделката е на стойност над $40 милиарда.

Условия по сделката

Акционерите на Kenvue ще получат $21,01 на акция под формата на комбинация от пари и акции, което представлява премия от 46,2% спрямо последната цена на затваряне. След новината акциите на Kenvue се покачиха с около 20% в предварителната търговия, докато книжата на Kimberly-Clark поевтиняха с близо 15%.

Сделката, която се очаква да приключи през втората половина на 2026 г., ще обедини марки като Huggies, Kleenex, Tylenol, Listerine, Band-Aid, Aveeno и Neutrogena. Комбинираната компания ще генерира годишни приходи от приблизително $32 милиарда.

Kimberly-Clark прогнозира около $2,1 милиарда годишни икономии на разходи от придобиването.

Трудностите на Kenvue

Kenvue преживя труден период след отделянето си от Johnson & Johnson през май 2023 г. Акциите на компанията спаднаха с почти 35% от първоначалната цена на публичното предлагане. Допълнителен натиск дойде от съдебни дела, включително за бебешката пудра, както и противоречиви изявления на бившия президент Доналд Тръмп, свързващи употребата на Tylenol с повишен риск от аутизъм, които не са подкрепени от научни изследвания.

Анализаторът от RBC Capital Markets Ник Моди коментира, че времето на сделката е "по-рано от очакваното" заради съдебните спорове и регулаторните заглавия около Kenvue. "Възможностите на Kimberly-Clark са еволюирали в сравнение с Kenvue, което би трябвало да подобри представянето на марката", добави още той.

С придобиването Kimberly-Clark ще укрепи позициите си в сектора на потребителските стоки и здравни продукти, срещу конкуренти от ранга на Procter & Gamble. След приключване на сделката трима членове на борда на Kenvue ще се присъединят към борда на Kimberly-Clark, а Майк Хсу ще продължи да изпълнява ролята на главен изпълнителен директор.