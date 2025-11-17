Инфлацията у нас за октомври 2025 г. на годишна база - т.е. спрямо същия месец на миналата година - е 5,3%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Това е един от най-високите показатели за годината, като се има предвид, че за септември годишната инфлация беше достигнала 5,6% (най-високата стойност за годината досега).

За октомври обаче месечната инфлация, т.е. спрямо предходния месец септември, достигна 0,9%. Ще припомним, че месечната инфлация за септември беше отрицателна "-0,8%". Досега за годината най-високата месечна инфлация беше през юли - 1,7%.

През октомври 2025 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: "Облекло и обувки" (7.1%), "Развлечения и култура" (5.5%) и "Образование" (1.1%).

Регистрирано е намаление на цените в групите: "Транспорт" (-0.2%) и "Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома" (-0.2%).

Месечна инфлация

През октомври 2025 г. цените на стоките и услугите са се увеличили в следните потребителски групи:

"Облекло и обувки" - увеличение със 7.1%;

"Развлечения и култура" - увеличение с 5.5%;

"Образование" - увеличение с 1.1%;

"Алкохолни напитки и тютюневи изделия" - увеличение с 0.5%;

"Хранителни продукти и безалкохолни напитки" - увеличение с 0.3%.

По-конкретно, през месец октомври 2025 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: краставици - с 9.6%, пипер - с 5.8%, домати - с 5.2%, какао - с 4.7%, сладолед - с 3.8%, бира - с 3.7%, газирани напитки - с 2.7%, пресни зеленчукови подправки - с 2.4%, замразена риба - с 2%, сол - с 1.9%, извара - с 1.5%, яйца - с 1.2%, олио - с 1.2%, леща - с 1.0%, макаронени изделия - с 1%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: обувки - с 8.6%, облекло - с 6.6%, курсове за водачи на ЛТС - с 3.9%, бойлери - с 2.9%, климатици - с 2.2%, хладилници - с 1.8%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 1.6%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 1.5%, пелети - с 1.3%, почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) - с 1.3%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 1.2%, и други.

По-ниски на месечна база са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

"Транспорт" - намаление с 0.2%;

"Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома" - намаление с 0.2%.

Инфлацията от началото на годината (октомври 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4.3%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2024 - октомври 2025 г. спрямо периода ноември 2023 - октомври 2024 г., е 4.1%.

Според Хармонизиран индекс на потребителските цени, през октомври 2025 г. месечната инфлация е 0.4%, а годишната инфлация за октомври 2025 г. спрямо октомври 2024 г. е 3.8%..

Натрупаната инфлация при потребителските цени, за последните три години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2022 г.) е 13.5%, а за последните пет години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2020 г.) е 41.5%.