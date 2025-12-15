Инфлацията у нас и за ноември 2025 г. остава висока както на годишна, така и на месечна база, като стойностите й са близки до най-високите на годината. За ноември инфлацията на годишна база, т.е. спрямо същия месец на предходната година, е 5,2%. А месечната инфлация, т.е. спрямо октомври, е 0,5%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През ноември 2025 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: "Развлечения и култура" (3.7%), "Транспорт" (1.3%) и "Ресторанти и хотели" (0.6%). Намаление е регистрирано в групата "Съобщения" (-1%).

Месечна инфлация

През ноември 2025 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

"Развлечения и култура" - увеличение с 3.7%;

"Транспорт" - увеличение с 1.3%;

"Ресторанти и хотели" - увеличение с 0.6%;

"Разнообразни стоки и услуги" - увеличение с 0.4%;

"Здравеопазване" - увеличение с 0.2%;

През месец ноември 2025 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: краставици - с 11.1%, домати - с 6%, месо от едър рогат добитък - с 5.6%, грозде - с 4.8%, маслини - с 3.5%, яйца - с 2.1%, замразена риба - с 2.0%, сладолед - с 1.9%, зърнени закуски - с 1.5%, нискомаслено прясно мляко - с 1.3%, пресни зеленчукови подправки - с 1.3%, малотрайни колбаси - с 1.3%, маргарин - с 1%, пипер - с 0.8%, оцет - с 0.8%, шоколад и шоколадови изделия - с 0.7%, кашкавал - с 0.6%, мляно месо (кайма) - с 0.5%, плодови сокове - с 0.5%.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: зеле - с 16.9%, цитрусови и южни плодове - със 7.2%, зрял лук - с 6.1%, ябълки - с 4.6%, зелен лук, чесън и праз - с 4.4%, листни зеленчуци - с 2.5%, чипс - с 2.3%, зрял чесън - с 1.9%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 1.8%, млечни масла - с 1.6%, макаронени изделия - с 1.3%, свинско месо - с 1.4%, бира - с 1.2%, газирани напитки - с 1.1%, леща - с 1.1%.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 5.8%, централно газоснабдяване - с 4.7%, пелети - с 4.6%, дизелово гориво - с 4.1%, метан за ЛТС - с 2.3%, хотели във ваканционни центрове и курорти - с 2.2%, прахове за пране - с 1.9%.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: международни полети - с 14.8%, прахосмукачки - със 7.1%, перални, сушилни и съдомиялни машини - с 2.9%, готварски печки - с 2.8%, велосипеди - с 2.6%.

Инфлацията от началото на годината (ноември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) у нас е 4.8%, а средногодишната инфлация за периода декември 2024 - ноември 2025 г. спрямо периода декември 2023 - ноември 2024 г., е 4.4%.

Натрупаната инфлация, измерена за последните три години (ноември 2025 г. спрямо ноември 2022 г.) е 13.2%, а за последните пет години (ноември 2025 г. спрямо ноември 2020 г.) е 42%.