За септември годишната инфлация - т.е. спрямо същия месец на 2024 г. - у нас е 5,6%, което е най-високата стойност на показателя от началото на 2025 година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Месечната инфлацията за септември, т.е. спрямо предходния месец, е отрицателна - "-0,8%", което е лек спад спрямо август.

По-конкретно, през септември 2025 г. спрямо предходния месец, е регистрирано намаление на цените в групите: "Развлечения и култура" (-9.9%), "Ресторанти и хотели" (-0.9%) и "Хранителни продукти и безалкохолни напитки" (-0.1%).

От друга страна, по-високи през септември спрямо предходния месец са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

"Образование" - увеличение с 4.5%;

"Облекло и обувки" - увеличение с 1.0%;

"Разнообразни стоки и услуги" - увеличение с 0.5%;

"Съобщения" - увеличение с 0.5%;

"Алкохолни напитки и тютюневи изделия" - увеличение с 0.4%;

"Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома" - увеличение с 0.3%;

"Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива" - увеличение с 0.1%.

Инфлацията от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3.4%. А средногодишната инфлация за периода октомври 2024 - септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 - септември 2024 г. е 3.8%, показват още данните на НСИ.