Средната нетна месечна заплата в Словакия през третото тримесечие (юли-септември) на 2025 година е достигнала 1569 евро, отбелязвайки ръст от 5,7% на годишна база. Това съобщи националната новинарска агенция ТАСР, позовавайки се на данни на статистическия институт на страната.

Въпреки посоченото, нарастващата инфлация в страната е забавила реалния среден ръст на заплатите до 1,3%.

Подчертава се, че средната нетна месечна заплата е надхвърлила прага от 1000 евро във всичките 19 наблюдавани отрасли на икономиката. Всички те са отбелязали нарастване на средните нетни месечни заплати, въпреки че три от тях то не изпреварва инфлацията.

Най-бърз растеж на реалните месечни заплати в Словакия е отчетен в секторите на недвижимите имоти, минното дело и здравеопазването.

Като се отчете инфлацията обаче, реалните заплати са паднали в три сектора: научни и технически дейности (минус 2,4%), изкуство, забавления и отдих (минус 1,4%) и административни услуги (минус 1%).

По-бърз растеж на реалните заплати от средния за цялата словашка икономика, е наблюдаван при работещите в 11 от 19-те сектора. Най-значително подобрение на показателя - от над 5%, има при секторите: дейности с недвижими имоти, минно дело и здравеопазване.

Най-висока средна месечна заплата - от над 2500 евро, е получавана от заетите в ИТ сектора, във финансовите и застрахователните услуги както и при снабдяването с електроенергия, газ и топлоенергия.

От друга страна обаче, брутните месечни заплати в девет от 19 наблюдавани сектора в Словакия, изостават от средните за страната. Най-ниски доходи продължават да получават служителите в сферата на услугите за настаняване и кетъринг, въпреки че брутният им доход за първи път надхвърли 1000 евро на месец.

За относително сравнение - средните брутни заплати в България към средата на годината

Средната (брутна) работна заплата за България през второто тримесечие на тази година е 2572 лв. (1287 евро), което е с 12% повече спрямо същия период на 2024 г., показват официалните данни на Министерството на труда и социалната политика в областта на доходите.

В осем икономически дейности средната заплата за тримесечието е по-висока от тази за страната. Най-високи средни възнаграждения са отчетени в дейност "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" - 5551 лв., където увеличението на годишна база е със 7,5%.

След тях са възнагражденията във "Финансови и застрахователни дейности", където средната заплата достига до 3763 лв. или 12,9% повече спрямо второто тримесечие на миналата година. А при заетите с "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" средна работна заплата към средата на годината е 3592 лв., което е повишение от 9,5% спрямо година по-рано.