За 7-те месеца от началото на годината има средно 25% ръст на разходите за възнагражденията в бюджетната сфера у нас, никъде не е с по-малко от 5%, като при едни държавни сектори е 5%, а при други - 50%, коментира председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в интервю за БНР. По думите му, това се случва "при анемичен ръст на икономиката, спад в индустрията и 19 милиарда нови държавни кредити".

"Очевидно така не може да продължава, тъй като тези възнагражденията в държавния сектор много се отдалечават от равнището на икономиката като цяло и производителността на труда", смята Велев, говорейки от името на работодателите.

"Напълно несправедливо е тези, които изкарват заплатите в реалната икономика, частния сектор, производството и пълнят бюджета, да получават два до три пъти по-малко средно от различните бюджетни системи", заяви той.

По думите му, увеличението на възнагражденията в бюджетните сектори, които "плачат за съкращения", подклажда инфлацията, защото тези пари не са изработени и срещу тях няма стока, която да се купи.

Коментирайки някои от препоръките на мисията на Международния валутен фонд, която е още в България, Велев каза, че "ние от АИКБ подкрепяме препоръките на МВФ за ограничаване на ръста на заплатите в бюджетния сектор. В МВР например, разхода за труд за един служител е средно 7000 лв. месечно, докато в индустрията разхода за труд няма и 3000 лв. средно месечно."

Поясняваме, че в "разхода за труд" е включена брутната заплата, осигуровки, данъци, евентуално социални придобивки и др.

У нас според Евростат, има най-ниска работна заплата по абсолютна стойност. По думите на В. Велев обаче, у нас "от целия ЕС вземаме най-голямата минималната заплата спрямо това, което произвеждаме", тъй като поради "сбърканата формула за определяне на минималната заплата, тя изпреварва много ръста на производителността".

"Минимална брутна заплата в България получават близо половината от наетите - абсолютно изкривяване. Това е кражба от хората със средна и висока квалификация и фактор, който подклажда инфлацията. Минималната заплата с много е изпреварила икономиката и трябва да спре и да изчака", смята председателят на АИКБ.

По негово мнение, бюджетният дефицит тази година върви към 5-6% по отчетите до момента. "Ако се добави скритият дефицит, ще отиде към 7-8%", предупреди той. А според изискванията на ЕК, изсекването за страните от ЕС е, бюджетният дефицит за всяка да не превишава 3%.