Международният валутен фонд (МВФ) препоръча на страната ни повишаване на осигуровките и данъците върху имоти от 2026 година. Това стана ясно при изслушването на представители на редовната мисия на фонда в бюджетната комисия на Народното събрание.

Препоръчва се също така, въвеждане на мултифондовете и премахване на максималния осигурителен праг.

Българската икономика работи над потенциала си, каза ръководителят на мисията Фабиан Борнхорст.

Той препоръча следващата година да има свиване на разходите с 1% от БВП, както и вдигане на осигуровките също с 1 процент.

"Нещо, което ще ви помогне да укрепите пенсионно-осигурителната система, е още от догодина да започне повишаване на осигурителните вноски", коментира Фабиан Борнхорст и допълни, че социалните придобивки трябва да бъдат таргетирани.

Според МВФ бюджетните разходи следва да се пренасочат от покачване на заплатите в публичния сектор към инвестиции.

"Овладяването на ръста на заплатите в публичния сектор и "отвързването" на някои социални плащания от минималната работна заплата и нейния ръст също ще помогне, за да се спестят средства."

Друга препоръка е, да има по-висока събираемост от акцизи и повишаване на данъците върху имотите.

В средносрочен план, за пореден път МВФ препоръча въвеждане на прогресивна данъчна скала - нещо, на което възрази председателят на бюджетната комисия и депутат от ГЕРБ Делян Добрев.

Той изрази несъгласие и с отпадането на максималния осигурителен праг, но се въздържа от коментар за увеличаването на осигурителната тежест още от догодина, съобщи БНР.