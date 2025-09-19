Международният валутен фонд (МВФ) препоръча на страната ни повишаване на осигуровките и данъците върху имоти от 2026 година. Това стана ясно при изслушването на представители на редовната мисия на фонда в бюджетната комисия на Народното събрание.
Препоръчва се също така, въвеждане на мултифондовете и премахване на максималния осигурителен праг.
Българската икономика работи над потенциала си, каза ръководителят на мисията Фабиан Борнхорст.
Той препоръча следващата година да има свиване на разходите с 1% от БВП, както и вдигане на осигуровките също с 1 процент.
Милен Велчев: Не е невъзможно да се озовем отново клиенти на МВФ, както се случи с Гърция
Лайт мотивът при съставянето на бюджет трябва да бъде думата "устойчивост", заяви той
"Нещо, което ще ви помогне да укрепите пенсионно-осигурителната система, е още от догодина да започне повишаване на осигурителните вноски", коментира Фабиан Борнхорст и допълни, че социалните придобивки трябва да бъдат таргетирани.
Според МВФ бюджетните разходи следва да се пренасочат от покачване на заплатите в публичния сектор към инвестиции.
"Овладяването на ръста на заплатите в публичния сектор и "отвързването" на някои социални плащания от минималната работна заплата и нейния ръст също ще помогне, за да се спестят средства."
Друга препоръка е, да има по-висока събираемост от акцизи и повишаване на данъците върху имотите.
В средносрочен план, за пореден път МВФ препоръча въвеждане на прогресивна данъчна скала - нещо, на което възрази председателят на бюджетната комисия и депутат от ГЕРБ Делян Добрев.
Той изрази несъгласие и с отпадането на максималния осигурителен праг, но се въздържа от коментар за увеличаването на осигурителната тежест още от догодина, съобщи БНР.