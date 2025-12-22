Ракетната установка е реален кадър на Министерството на отбраната на Израел, а фонът е разширен чрез изкуствен интелект, за да изпълни кадъра.

Две седмици, след като Германия получи първата си система за противовъздушна отбрана Arrow 3 от Израел, споразумението за придобиването на комплексите се разрасна до най-голямата експортна сделка в историята на еврейската държава.

Германският Бундестаг одобри разширяване на договора за системата Arrow 3 на стойност приблизително 3,1 милиарда долара, което допълва първоначалното споразумение, подписано преди около две години за около 3,5 милиарда долара. Комбинираната стойност на двете сделки вече достига 6,5 милиарда долара.

Защо Германия се нуждае от Arrow 3

След края на Студената война европейските страни намалиха значително отбраната си срещу въздушни атаки.

След пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., европейските държави осъзнаха острата липса на адекватна противовъздушна отбрана. Експертите по планиране на НАТО наскоро заявиха, че възможностите за защита срещу въздушни атаки трябва да се увеличат с 400%.

Канцлерът Олаф Шолц предложи инициатива за засилване на ПВО и ПРО през август 2022 г. на фона на руските ракетни удари срещу украинската инфраструктура и нарастващите опасения относно ограничените европейски възможности да се защитят срещу такива заплахи като руските балистични ракетни системи 9K720 "Искандер", разположени в Калининград.

Германия поведе създаването на Европейската инициатива за небесен щит (ESSI) през октомври 2022 г., която обединява вече 24 европейски държави, включително Великобритания, Нидерландия, Полша, Гърция, Финландия и дори неутрални страни като Австрия и Швейцария. Именно в рамките на същата инициатива България купува германски ЗРК със среден обсег IRIS-T.

Системата Arrow 3 предоставя способност, която германските въоръжени сили в момента не притежават - унищожаване на вражески ракети на височина до 100 километра.

Министърът на отбраната Борис Писториус заяви, че след придобиването на Arrow 3 за първи път Германия получава способност за ранно предупреждение и защита срещу балистични ракети с голям обсег за населението и инфраструктурата си.

Технологията Arrow 3

Israel Aerospace Industries разработи Arrow 3 заедно с Американската агенция за противоракетна отбрана в съвместна израелско-американска програма, която продължава десетилетия. Arrow 3 е екзоатмосферен прихващач, който влиза в космоса и извършва сложни маневри за прехващане на балистични ракети по време на космическата част от тяхната траектория.

Системата може да прихване залпове от повече от пет балистични ракети в рамките на 30 секунди.

Arrow 3 е най-високото ниво на ешелонираната противовъздушна отбрана на Израел и показа успех в скорошния двугодишен конфликт, противопоставяйки се на заплахи от балистични ракети от Иран и подкрепяните от Иран хуси в Йемен.

Ракетите на Arrow 3 летят с хиперзвукови скорости - пет пъти по-бързо от звука, имат обхват от 2400 км и могат да неутрализират заплахи на височина от 100 км. През април 2024 г. Arrow 3 изигра ключова роля в осуетяването на масивен ирански обстрел, като помогна за неутрализиране на стотици ракети и дронове с процент на успех от 99%.

Изпълнителният директор на IAI Боаз Леви подчерта доказаните усъвършенствани технологични възможности на системата. Той отбеляза, че IAI е спазила срока по договора за доставка - само две години от подписването на контракта до доставката на системата. Около 40-50% от производственото съдържание на Arrow 3 се изпълнява от Boeing.

Германия е първата държава извън Израел, която разполага със системата Arrow 3. Първите елементи бяха активирани на 3 декември 2025 г. във военновъздушната база Холцдорф южно от Берлин, като пълната оперативна способност се очаква до 2030 г. Германия планира общо три локации за Arrow 3.

Рекордни експортни сделки

Големият договор е една от няколкото скорошни сделки за Израел. Elbit Systems обяви сделка за 2,3 милиарда долара с неназован клиент през ноември. През август компанията също обяви сделка за 1,6 милиарда долара за неназована европейска страна. UVision също обяви сделка на стойност почти милиард долара в САЩ през октомври.

Разширяването на израелския отбранителен износ, който достигна рекордно ниво през 2024 г., според израелското министерство на отбраната значително ще подобри изграждането на силите на израелските отбранителни сили и ще укрепи отбранителната индустрия и икономика на Израел.