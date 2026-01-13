Фридрих Мерц и индийският премиер Нарендра Моди подписаха серия от споразумения за отбрана, критични минерали, изкуствен интелект и образование по време на първото официално посещение на германския канцлер в страната. Берлин и Делхи се стремят да намалят зависимостта си от Китай и Русия на фона на променящите се глобални съюзи и все по-силен американски натиск.

Двудневното посещение в родния щат на Моди - Гуджарат, доведе до меморандуми за разбирателство, обхващащи сигурността, здравеопазването и изкуствения интелект. Моди обяви отпадане на визите за Германия и покани университети от страната да открият кампуси в Индия като част от нова пътна карта за висше образование.

Отбрана и сигурност

Германските усилия за по-тесни връзки в сферата на сигурността с Индия отразяват желанието на Берлин да помогне на Ню Делхи да се диверсифицира от руското военно оборудване, което съставлява голяма част от индийския отбранителен арсенал.

Страните подписаха Декларация за намерения относно промишленото сътрудничество в областта на отбраната, фокусирана върху съвместна разработка и производство.

"Искаме да задълбочим сътрудничеството на нашите отбранителни индустрии и това има стратегическо значение", заяви Мерц на съвместна пресконференция в Гандинагар, добавяйки че Германия иска да помогне на Индия да изгради "сигурни, надеждни и устойчиви вериги за доставки".

Очаква се германската Thyssenkrupp да партнира с индийски фирми за изграждането на шест усъвършенствани конвенционални подводници за индийския военноморски флот - част от усилията на Ню Делхи да модернизира флота си, който сега е с остарели плавателни съдове с руски дизайн.

Индия води кратка война с Пакистан през миналата година, като много от двустранните проблеми са нерешени от десетилетия - а Пекин е основен доставчик на модерно въоръжение за Исламабад. Китай и Индия са ясно изразени конкуренти както в рамките на БРИКС, така и на глобално равнище.

Търговия и геополитика

И двамата лидери изразиха оптимизъм относно финализирането на дългоочакваното споразумение за свободна търговия между Индия и Европейския съюз. Мерц заяви, че президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на Европейския съвет Антониу Коща ще пътуват до Индия в края на януари, за да подпишат споразумението, ако преговорите приключат дотогава.

"Индия е желан партньор за Германия", декларира Мерц, отбелязвайки че двустранната търговия е надхвърлила 50 милиарда долара. Индийският министър на търговията Пиюш Гоял заяви отделно, че работата по споразумението с ЕС е в "заключителните си етапи".

Мерц предупреди, че светът изпитва "ренесанс на протекционизма", който вреди и на двете страни, тъй като Индия се сблъсква с 50-процентни американски мита, а германските автопроизводители се борят със смущения във веригите за доставки от китайските експортни контроли.

Германската перспектива

Според Кристиан Вагнер, специалист по Индия от Германския институт за международни въпроси и сигурност в Берлин, Индия служи като "офис на световната икономика", докато Китай е по-скоро "фабриката". Търговията на Германия с Индия достигна 29 милиарда евро през 2024 г., но това все още е малка част в сравнение с 246 милиарда евро с Китай, посочва DW.

Мерц описа новата глобална политическа ситуация в реч пред германските посланици миналата година, заявявайки че либералният световен ред е под натиск отвътре и отвън. За сметка на това, Германия и европейците трябва да изградят нова система за търговия, базирана на правила.

Въпреки усилията, Индия продължава да поддържа добри отношения с Русия, купувайки руско гориво и препродавайки го на западни страни, като по този начин заобикаля санкциите на ЕС. Според Вагнер е малко вероятно Мерц да промени този курс, тъй като Индия ще се придържа към политиката си на стратегическа автономия.