Германската стоманодобивна индустрия преживява "екзистенциална криза", предупреди канцлерът Фридрих Мерц след среща, посветена на бъдещето на сектора.

Според изследване на Университета в Манхайм, ако производството се премести в чужбина, германската икономика би могла да изгуби до 50 милиарда евро годишно в добавена стойност.

Над половин милион души в Германия са заети в дейности, свързани със стоманодобива. Покачващите се енергийни разходи и евтините внос оставят индустрията в борба за оцеляване.

Изследователите предупреждават, че най-малко 30 000 работни места могат да бъдат загубени при колапс на вътрешното производство, като ключови сектори като металообработването, машиностроенето и автомобилната индустрия ще понесат рязко увеличение на разходите.

За запазване на индустриалния капацитет е необходимо годишно производство на около 40 милиона тона стомана, препоръчва изследването.

Американски мита и китайски субсидии

Докато германската икономика продължава да стагнира, Китай е вложил рекордни нива на субсидии в своята стоманодобивна индустрия, което позволява на местните фирми да продават стомана на силно конкурентни цени на световния пазар.

Съединените щати отговориха с високи вносни мита. Откакто търговската политика на президента Доналд Тръмп влезе в сила, вносът на стомана е обложен с допълнителни мита - включително 50% тарифа върху европейската стомана, създавайки големи предизвикателства за германските износители.

Въпреки че Европейският съюз е вторият най-голям производител на стомана в света, той представлява само около 14% от световното производство, показват данни на Eurofer. Производството на сурова стомана в ЕС падна до 130 милиона тона през 2024 г., спрямо около 170 милиона тона през 2010 г.

В края на 2024 г. най-големият германски производител Thyssenkrupp обяви планове за съкращаване на 11 000 работни места.

Индустриалните анализатори предупреждават, че китайският износ към ЕС може да се увеличи допълнително, тъй като Пекин пренасочва стомана, първоначално предназначена за САЩ. Разследвания на Европейската комисия установиха, че някои китайски стоманени продукти са били продавани в Европа под себестойността им, което води до налагане на антидъмпингови мита.

Решения чрез евтина енергия

Германското правителство е в заключителния етап на преговори с Европейската комисия относно детайлите на електроенергийните стимули за индустрията, обяви преди дни министърът на икономиката Катарина Райхе.

"Очаквам да можем да въведем индустриалната цена на електроенергията на 1 януари 2026 г.", каза Райхе. Това е ключов елемент от плана на канцлера Мерц за спиране на упадъка на индустрията.

Синдикатът IG Metall изисква въвеждането на индустриална тарифа от пет цента на киловатчас. Според изчисления на Германския икономически институт, индустриалната цена на електроенергията може да спести на германските компании до 1,5 милиарда евро годишно.

"Край на стоманодобива в Германия би застрашил сериозно цялата индустриална база на страната - с тежки последици за икономиката, обществото и политическата стабилност", предупреди Юрген Кернер, заместник-председател на синдиката IG Metall.