Всеки в Германия, който тръгва на лятна почивка с кола, вероятно ще има достатъчно време за размисъл благодарение на безкрайните задръствания заради строителство. Много магистрални километри в строеж и много пъплещи в трафика коли - предимно бензинови.

Германското правителство изглежда следва поразително просто мото: когато става въпрос за коли, автомобилната индустрия и трафика, всичко трябва да остане както винаги е било - само повече от всичко. Германия е класическата автомобилна страна,, която обаче опасно е застинала на място, пише Die Zeit в свой материал.

Предишните правителства също не успяха да очертаят по-добро бъдеще на мобилността. Но поне политиците от всички страни призоваваха за това, което шефовете на автомобилните компании някога обещаваха: по-чисти превозни средства и по-добра комбинация от видове транспорт, държейки колите далеч от центровете на градовете - "Транспортната революция", припомня изданието.

Не много отдавна шефовете на автомобилни компании нямаше да се противопоставят на ограничение на скоростта от 130 км/ч (германските магистрали са известни с липсата на ограничение на скоростта). Сега темата дори не е на масата. Напротив, всичко, което преди звучеше напреднически, сега се възприема като остаряло.

Стара слава

Германският канцлер Фридрих Мерц иска да се хване за най-силния мит от възраждането на страната след войната: за ролята на автомобилната индустрия. Сега се прави опит да се гради икономика, която сякаш е пропуснала случилото се през последните десетилетия по света.

Милиарди от специален фонд се изливат за разширяване на инфраструктурата, особено на аутобаните. Само 13 000 километра? Това със сигурност може да се подобри. Приспадането на данъци за пътуващи с кола на работа, което и сега прави алтернативите непривлекателни, се увеличава. И разбира се, служебните коли ще продължат да получават данъчни облекчения.

Проблемът е, че този подход може да се окаже контрапродуктивен за самата германска автомобилна индустрия. Докато светът се насочва към електрификация и устойчива мобилност, Германия рискува да остане заседнала в минало, което вече не съществува.

Китайските производители на електромобили печелят пазарни дялове с невероятна скорост, докато германските гиганти като BMW, Mercedes и Volkswagen се борят да наваксат закъснението в електрическата революция.

Инвестициите в стара инфраструктура може да се окажат грешка на милиарди. Докато другите страни строят мрежи от зарядни станции и развиват обществен транспорт, Германия продължава да разширява аутобани, които може би няма да са нужни в бъдеще на автономните и споделените превозни средства, подчертава вестникът.

Данъчните стимули за традиционни автомобили също изпращат грешен сигнал. Вместо да насърчават иновациите и прехода към по-чисти технологии, те поддържат статуквото. Това прави германските компании по-малко конкурентни на глобалния пазар, където устойчивостта става основно изискване.

Парадоксът е, че в опита си да спаси автомобилната индустрия, Германия може всъщност да й навреди. Вместо да я подготви за бъдещето, политиките я задържат в миналото. Резултатът може да бъде загуба на технологично лидерство и пазарни позиции в полза на по-дръзки конкуренти.

Въпросът не е дали Германия трябва да подкрепя автомобилната си индустрия - това е жизнено важно за икономиката й. Въпросът е как да го прави - чрез инвестиции в бъдещето или чрез опитите да се запази миналото. Настоящият подход прилича повече на автогол, отколкото на стратегически ход.