Синдикатите в Automobile Dacia и ръководството на компанията стартираха ежегодния цикъл от преговори за нов колективен трудов договор. Процесът традиционно е свързан с опит за подобрение на възнагражденията в най-големия автомобилен производител в Румъния.

Румънската автомобилна индустрия продължава да държи лидерството по най-ниски трудови разходи в Европа. Това е и факторът, който Dacia използва като ключово конкурентно предимство за поддържане на ниски производствени разходи и атрактивни цени на световните пазари.

В момента минималната нетна заплата в завода в Арджеш е 825 евро (4200 леи), а средната достига почти 1 600 евро (8000 леи) нето. Dacia отчита и впечатляваща производителност, според Termene.ro всеки служител генерира приблизително 490 000 евро годишно, което поставя компанията на върха в румънската индустрия по ефективност.

Бивш вицепрезидент на Mercedes поема Dacia

Бивш вицепрезидент на Mercedes поема Dacia

Франсоа Прово прави голяма реорганизация из цялата група на Renault

Миналогодишните преговори доведоха до увеличение от около €140 върху брутната заплата плюс серия от допълнителни бонуси. Производствените мениджъри получиха приблизително €118 и 1,3% ръст, а административният персонал - малко над €100 и 1,9%. Година по-рано увеличението беше приблизително €180 евро.

Очакванията са тази година синдикатите отново да настояват за значително по-висок ръст.

Доброволни съкращения

Паралелно с преговорите предстоят и нови доброволни съкращения. По информация на Profit.ro Dacia планира да намали персонала си с до 900 души в началото на следващата година. В момента в Automobile Dacia SA работят около 11 000 служители.

"Преговорният екип влиза в дискусиите с ясната цел да защитава и насърчава интересите на своите членове в динамична икономическа среда", заявяват от синдиката, като уверяват, че процесът ще бъде прозрачен.

Средните разходи за труд в Румъния са под €300 на произведен автомобил - по-ниско от Мексико, Турция и Китай, но над нивата в Мароко, където Dacia разполага с втори завод.