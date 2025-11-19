Синдикатите в Automobile Dacia и ръководството на компанията стартираха ежегодния цикъл от преговори за нов колективен трудов договор. Процесът традиционно е свързан с опит за подобрение на възнагражденията в най-големия автомобилен производител в Румъния.

Румънската автомобилна индустрия продължава да държи лидерството по най-ниски трудови разходи в Европа. Това е и факторът, който Dacia използва като ключово конкурентно предимство за поддържане на ниски производствени разходи и атрактивни цени на световните пазари.

В момента минималната нетна заплата в завода в Арджеш е 825 евро (4200 леи), а средната достига почти 1 600 евро (8000 леи) нето. Dacia отчита и впечатляваща производителност, според Termene.ro всеки служител генерира приблизително 490 000 евро годишно, което поставя компанията на върха в румънската индустрия по ефективност.

Миналогодишните преговори доведоха до увеличение от около €140 върху брутната заплата плюс серия от допълнителни бонуси. Производствените мениджъри получиха приблизително €118 и 1,3% ръст, а административният персонал - малко над €100 и 1,9%. Година по-рано увеличението беше приблизително €180 евро.

Очакванията са тази година синдикатите отново да настояват за значително по-висок ръст.

Доброволни съкращения

Паралелно с преговорите предстоят и нови доброволни съкращения. По информация на Profit.ro Dacia планира да намали персонала си с до 900 души в началото на следващата година. В момента в Automobile Dacia SA работят около 11 000 служители.

"Преговорният екип влиза в дискусиите с ясната цел да защитава и насърчава интересите на своите членове в динамична икономическа среда", заявяват от синдиката, като уверяват, че процесът ще бъде прозрачен.

Средните разходи за труд в Румъния са под €300 на произведен автомобил - по-ниско от Мексико, Турция и Китай, но над нивата в Мароко, където Dacia разполага с втори завод.