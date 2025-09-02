Катрин Адт - ветеран с близо 3 десетилетия опит в автомобилната индустрия, е новият изпълнителен директор на Dacia. Тя идва от Mercedes-Benz и наследява Дени Ле Вот с амбицията да поведе достъпната марка на Renault към успех в електрификацията.

Това е поредно ново назначение в ръководството на групата след назначаването на новия главен изпълнителен директор Франсоа Прово на 31 юли.

Адт е юрист по образование, като е била главен изпълнителен директор на Mercedes-Benz в Люксембург, вицепрезидент по човешки ресурси и развитие в Daimler, главен изпълнителен директор на марката Smart, а след това главен изпълнителен директор на Mercedes-Benz Own Retail Europe. Последно тя е ръководила корпоративния одит в Mercedes-Benz.

Източник: Renault

В официалното съобщение новият главен директор по растежа на Renault Grup Фабрис Камболив дава ясно да се разбере каква ще е основната задача пред Адт: "Да електрифицираме продуктовата гама "à la Dacia". Сега, когато марката е добре позиционирана на европейския пазар на частни клиенти, е наш ред да я превърнем в нов еталон в областта на електрифицираните превозни средства".

Dacia предлагаше само един електрически модел - компактният градски Spring, който обаче вече е спрян в очакване на наследник върху платформата на Renault Twingo. Вероятно обаче ще видим и по-големи коли на ток от марката.

Още рокади

Освен вече споменатите Катрин Адт и Фабрис Камболив, който до момента беше шеф на Renault, но вече ще отговаря и за стратегията, международното развитие и клиентското обслужване, в ръководството на групата настъпват и още много други промени.

Филип Бруне става главен технологичен директор на Renault, докато Филип Криф ще се посвети изцяло на марката Alpine.

Антъни Плувие става главен директор по доставките - досегашната позиция на Франсоа Прово. Главният изпълнителен директор ще продължи да отговаря за партньорствата и обществените отношения.