Всяка година, когато Испания премества стрелките на часовника напред или назад, се подновява и дебатът за икономическата логика зад тази практика, предава Cinco Días. Правителството на Педро Санчес постави въпроса отново в центъра на вниманието, след като премиерът заяви, че "едва помага да се спести енергия и има отрицателно въздействие върху здравето и живота на хората".

Обявеното намерение на Мадрид да предложи на ЕС прекратяване на сезонната смяна на часа предизвика бурна обществена реакция - близо 6000 коментара само за денонощие. Но отвъд личните предпочитания за повече светлина сутрин или вечер, въпросът все по-често се разглежда през икономическа призма.

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido.



Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente.



Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025

През 2015 г. Испанският институт за диверсификация и икономии на енергия (IDAE) е изчислил, че промяната на времето може да спести до 5% от разходите за електроенергия - приблизително 300 млн. евро годишно. От тях 90 млн. биха дошли от домакинствата, а останалите 210 млн. - от промишлеността и сектора на услугите.

Десет години по-късно тези данни изглеждат все по-малко актуални. Енергийната ефективност на уредите се е повишила, моделите на потребление са се променили, а населението е нараснало. В резултат, реалният ефект върху разходите за ток е трудно измерим.

Изследванията показват, че икономиите може вече да са изчезнали напълно. "Днес няма спестяване, а дори може да се генерират по-високи енергийни разходи. Използването на енергия се е променило - хората я потребяват през целия ден, включително за климатизация", казва Жоан Коста-Фонт, професор по икономика на здравеопазването в Лондонското училище по икономика (LSE).

Той подчертава, че спорът не е само дали да се спре смяната на часа, а кое време да се избере като постоянно - лятното или зимното. "Професионалистите в здравеопазването ще поискат зимното време, защото то осигурява повече сън и слънце сутрин, което подобрява качеството на съня. Но ако говорите с ресторантьорите или собствениците на заведения по крайбрежието, те ще изберат лятното, защото им носи повече клиенти след работа", казва Коста-Фонт.

Днес почти 70% от населението на света не извършва смяна на часа, но България все още не е сред тях. Мексико, Южна Африка, Турция и Русия вече я премахнаха, а други страни я коригират частично. Според Коста-Фонт "идеалното решение за Испания би било въвеждането на зимното време като постоянно".

С икономически аргументи, които все повече губят сила, и все по-малка енергийна полза, Испания се изправя пред въпроса дали смяната на часа не е превърнала спестяването на енергия в мит от миналото.