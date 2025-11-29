Цените на коледните сладки в големите търговски вериги в Испания са нараснали средно с 15,4% спрямо предходната година, показва обзор на организацията "Facua-потребители в действие", цитиран от RTVE. Изследването проследява ценовите движения на 185 продукта - от бонбони и турон до мантекадо и полворон - и отчита рязко поскъпване в навечерието на празничния сезон. При някои артикули увеличението достига 65%.

Проучването включва богат набор от продукти както под марките на самите вериги (Hacendado, Dulce Noel, El Corte Inglés, Alcampo, Eroski), така и на водещи производители като Nestlé, Suchard, El Almendro, Lindor, Delaviuda, Trapa и други. От всички наблюдавани цени между октомври 2024 и 2025 г. едва три са по-ниски от миналогодишните, осем остават без промяна, а цели 174 артикула са по-скъпи.

Къде е най-голямото поскъпване

Най-силен среден ръст отчита Hipercor - 20%. Следват Alcampo с 19,8% и Carrefour с 18%. По-умерени увеличения се наблюдават в Eroski (13,1%), Dia (12,4%) и Mercadona, където средното поскъпване е най-ниско - 9%.

Някои от най-изразените примери включват турон от серията El Corte Inglés Selection в Hipercor, който поскъпва с над 65% за година - от 2,39 евро на 3,95 евро. В Alcampo кутия бонбони Guylian отчита ръст от 60%, достигайки 10,95 евро.

Carrefour регистрира увеличение от 47% при собствена марка бонбони от 470 г, а в Dia бонбоните Trapa с ликьорна череша поскъпват с 40%. В Eroski кутия Lindor от 337 г се продава за 16,49 евро - повишение от 37,5%. В Mercadona популярната шоколадова плочка на Suchard вече струва 5 евро - увеличение от 25%.

Поскъпване, което се натрупва вече две години

Facua отбелязва, че цените на коледните сладки в Испания са се увеличили с 22,6% от края на октомври 2023 г. насам. Най-силен двугодишен ръст регистрира Alcampo - 40%, като бонбоните Guylian поскъпват с впечатляващите 83%. Carrefour е втори с 28,6%, а при някои артикули - като хрупкавия шоколадов турон на Trapa - увеличението надхвърля 100%.

Hipercor достига 27,3% двугодишен ръст, докато Eroski и Dia отчитат по 21%. В Mercadona увеличението е 20,7%, като най-голямото е при хрупкавия турон Hacendado - поскъпване от 41% за две години.

"Скрито поскъпване"

Facua акцентира и върху практики на т.нар. shrinkflation в Mercadona - намаляване на грамажа при минимална или нулева промяна в цената. Бонбоните Senzza, предлагани през 2023 г. в опаковка от 470 г, през 2025 г. са редуцирани до 330 г. Така реалната цена на килограм се е повишила от 7,44 евро през 2023 г. до 11,81 евро през 2025 г.

Потребителската организация призовава Министерството на потреблението да реформира закона така, че производителите и търговските вериги да бъдат задължени да обозначават ясно всяка промяна в опаковката, грамажа или формата за продължителен период. Според Facua това е ключово за повишаване на прозрачността в ценообразуването и за защита на потребителите.