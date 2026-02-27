tbi bank отваря нова страница в развитието си, след като сделката по придобиването ѝ от глобалния инвеститор в частен капитал Advent International беше официално финализирана днес, съобщиха от банката.

Развитието по нея идва след като през февруари 2026 г. Европейската централна банка даде регулаторно одобрение за придобиването на контролен пакет от над 50% от капитала на кредитната институция. Сделката беше обявена първоначално през април 2025 г., а през август същата година получи и зелена светлина от Европейската комисия по линия на правилата за конкуренцията.

Advent International управлява активи за над 85 млрд. евро и е един от най-големите глобални играчи в частния капитал, със сериозно присъствие в сектора на финансовите услуги.

Продажбата и българския банков пазар

Според изпълнителния директор на tbi bank Питър Барон, финализирането на придобиването е "важен момент не само за организацията, но и за българския банков сектор".

"Глобалният опит на Advent във финансовите услуги ще ни помогне да ускорим растежа си, да подобрим още повече продуктите си и да разширим възможностите за дигитално банкиране", посочва той.

От Advent заявяват, че инвестицията затвърждава дългосрочния им ангажимент към Централна и Източна Европа. Компанията планира допълнителни вложения в дигиталните възможности на банката и развитието на предлаганите услуги.

"Завършването на придобиването на tbi bank засилва дългосрочния ангажимент на Advent към Централна и Източна Европа, където продължаваме да инвестираме капитал, комбинирайки задълбочени местни познания с глобален опит. Очакваме с нетърпение да работим с Питър, Ариел и техния екип, за да засилим още повече позицията на tbi като водеща технологична банка в Югоизточна Европа", заяви Милан Кулич, управляващ директор на Advent.

Без промени за клиентите

tbi bank се позиционира като challenger банка в Югоизточна Европа и е сред лидерите в алтернативните разплащателни методи. Институцията оперира в България, Румъния, Гърция и Германия.

Банката работи с над 38 000 търговски партньора в региона, обслужва повече от 2,7 млн. клиенти и през 2025 г. е отпуснала над 1 млн. финансирания.

От институцията уточняват, че промяната в собствеността не засяга условията по съществуващите договори и клиентски сметки, като от клиентите не се изискват никакви действия.