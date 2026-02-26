Автомобилният гигант Stellantis отчете за 2025 г. нетна загуба от 22,3 млрд. евро — най-лошият годишен резултат в историята на компанията.

Това е драматичен обрат спрямо печалбата от 5,5 млрд. евро година по-рано и е пряка последица от мащабното отстъпление от агресивната стратегия за електрификация, прокарана от бившия главен изпълнителен директор Карлос Таварес, който напусна поста през декември 2024 г. на фона на срив в продажбите и колапс на борсовата цена.

Основната тежест върху резултатите идва от обезценки и провизии на обща стойност 25,4 млрд. евро. Около 14,7 млрд. евро от тях са свързани с преориентирането на продуктовите планове към реалното потребителско търсене — сред тях 6 млрд. евро за обезценяване на платформи за електрически автомобили, 2,9 млрд. евро за отменени проекти като Ram 1500 BEV, 4,1 млрд. евро за увеличени гаранционни провизии и 2,1 млрд. евро заради съкращаване на капацитета за производство на батерии.

Около 6,5 млрд. евро от тези суми се очаква да бъдат изплатени в брой през следващите четири години.

Последиците се усетиха и на кредитните пазари: и Moody's, и S&P Global понижиха кредитния рейтинг на Stellantis до най-ниската инвестиционна степен — съответно Baa3 и BBB- — само на крачка от спекулативната категория.

Нетните приходи на компанията за цялата 2025 г. достигнаха 153,5 млрд. евро, което е спад от 2% спрямо 2024 г., а свободният индустриален паричен поток остана отрицателен — минус 4,5 млрд. евро. Бордът е спрял изплащането на дивидент за 2026 г. и е упълномощил емитиране на хибридни облигации за до 5 млрд. евро.

Въпреки мрачните заглавни цифри, новият главен изпълнителен директор Антонио Филоса посочи признаци на стабилизиране. През второто полугодие на 2025 г. — първия пълен период под неговото ръководство — нетните приходи нараснаха с 10% на годишна база до 79,2 млрд. евро, а консолидираните доставки скочиха с 11% до 2,8 млн. единици, воде от 39-процентен ръст в Северна Америка.

"Резултатите ни за 2025 г. отразяват цената на надценяването на темпото на енергийния преход", заяви Филоса. За 2026 г. компанията прогнозира ръст на приходите в средните едноцифрени проценти и положителен свободен паричен поток до 2027 г.

На 21 май в Оберн Хилс, Мичиган, Stellantis ще представи актуализираната си дългосрочна стратегия пред инвеститорите. Новата продуктова вълна включва Jeep Cherokee, Dodge Charger SIXPACK и Ram 1500 с V8 двигател, наред с разширено електрическо и хибридно предлагане в Европа.