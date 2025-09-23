Загуба от близо 213 млн. лева обявява за 2024 г. "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, става ясно от годишния финансов отчет, приет от общото събрание на дружеството. Така, след официална печалба в периода 2021-2023 г., една от най-големите компании в България отново се връща към ситуацията да е "на минус" и да не плаща данъци - както беше години наред.

През 2023 г. резултатът беше положителен - 203,6 млн. лева печалба, но година по-късно ръстът на разходите изпреварва драстично този на приходите и това води от загуба от 212,7 млн. лева. Основно разходно перо са паричните плащания на доставчици и други кредитори.

"Вследствие на законодателните изменения, считано от 1 януари 2024 г. "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД напълно прекратява поставките на нефт от Руската Федерация и преминава изцяло към доставка на алтернативни неруски, значително по-скъпи сортове нефт. Друг съществен фактор е снижението на маржа от преработката в Европа вследствие влошаване на геополитическата обстановка в регионите на добив и транспорт на нефт (в това число: Червено море. Аденския пролив. Либия и други), допълнен със значително увеличаване на вноса в европенските страни на големи количества автомобилен бензин и дизелово гориво от Китай, Азия и Близкия Изток" - така от компанията обясняват снижаването на финансовия резултат.

В подробната разбивка на дейността по преработване на нефт се вижда промяна в сортовете. Ако през 2023 г., когато все още имаше дерогация, руският нефт (REBCO) беше доминиращ с над 4,7 млн. тона, година по-късно той почти отсъства. Двата най-преработвани сорта с по над 1 млн. тона (и огромен скок на годишна база) са казахстански - CPC и KEBKO.

Последният обаче привлече вниманието на украински журналисти и на международното издание OilPrice.com, според които руска суровина се трансбордира от танкер на танкер извън пристанищата и после се ребрандира именно като KEBKO, за да заобиколи санкциите.

В отчета на "Лукойл" пише следното: "За 2024 г. не са допуснати аварии и инциденти вследствие на техногенни събития в процеса на преход към преработка на непроектни суровини, както и сривове в доставките на суровини и изпълнение на заявките на клиентите за експедиция на нефтопродукти. Нещо повече, през 2024 г Дружеството започва процес на оптимизация на нова верига за доставки, като са организирани 38 Ship-To-Ship операции в акваторията на Пристанище Бургас".

В отчета на "Лукойл Нефтохим Бургас" се отбелязва, че ПАО "Лукойл" "предвид същественото изменение на условията за осъществяване на дейността" у нас анализира евентуална продажба на бизнеса. Това е сюжет, който върви от вече повече от 3 години. В хода му медийно се спрягаха различни инвеститори - от Гърция (бизнесменът Димитриос Доциос ), Катар (Oryx Global), България (INSA Oil), Казахстан (KMG), Унгария (MOL) и Азербайджан (SOCAR). Според най-актуалната информация именно азерската компания в партньорство с турската Cengiz е фаворит за сделката за около 2 млрд. долара.