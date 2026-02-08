Обикновено първото нещо, което изниква в съзнанието на хората, когато чуят "бизнесмен", е мъж с костюм, скъп часовник, седящ зад бюро в лъскав офис. Зад този образ обаче стоят неуморни часове работа, а понякога дори след милиони печалби, успехът продължава да "мирише".

Стартиране

Даниел Том има диплома за преподавател по физическо възпитание от Държавния университет в Сан Хосе, САЩ. През последната си година като студент става служител в отдела за обслужване на клиенти в Hanson & Fitch. В резултат на седемгодишна работа за компанията, той се вдъхновява да основе свой бизнес, благодарение на който в момента печели 120 хиляди долара годишно, разказва CNBC.

Преди три години Даниел Том стартира компанията за отдаване под наем и почистване на химически тоалетни Bay Area Sanitation. Макар в началото да започва с един камион и капацитет от едва 100 тоалетни, в момента притежава 12 машини и над 2000 съоръжения.

Според Том нужната сума за стартирането на подобен бизнес е 250 хиляди долара. Най-скъпата инвестиция (между 130 и 160 хиляди долара) е техническата част - вакуумния камион, а за закупуването на една тоалетна са нужни около 800 долара.

Модел и печалби

През 2024 година бизнесът на Даниел Том е отбелязал печалби на стойност 3,1 милион долара, а според прогнозите, през 2025 г. те достигат 4,3 милиона долара.

"Намираме се точно "зад ъгъла" на някои от най-големите технологични компании в света, като Google, Apple и Nvidia. Но успяхме да изградим това, което според мен е нискотехнологичен, устойчив на изкуствен интелект бизнес."

Оказва се, че голяма част от приходите идват от химическите тоалетни на строителни обекти. Наемът им започва от 160 долара на месец за дългосрочни сделки, като цената включва седмично почистване и консумативи. Предвид това, че такива проекти продължават средно около две години и половина, крайната сума доближава 7800 долара за поддържането на една тоалетна.

"Обичам да се фокусирам върху дългосрочните наеми, защото това е равно на гарантирани повтарящи се приходи за моя бизнес", обяснява собственикът.

Големите събития на открито, като концерти и фестивали например, също са значителна част от модела на Bay Area Sanitation. Краткосрочните цени варират от 239 до 399 долара на събитие.

Когато не се използват, те се съхраняват на споделен парцел, чийто наем е 7000 долара на месец. Въпреки това, най-големият разход на фирмата са заплатите на деветнадесетте служители, които представляват около 30% от приходите. Значително по-малко - 8% - отделя за гориво, а 5% - за консумативи.

Останалите средства Даниел Том реинвестира, като си поставя за цел да разшири компанията до 5000 химически тоалетни и 10 милиона приходи в рамките на пет години.

"Определено е постижимо в района на залива. Има много събития, много строителство. А ние сме в бизнеса само от три години. Има толкова голям пазарен дял, който е на разположение за нас, стига да продължаваме да вършим добра работа", обяснява предприемачът.

Според анализ на изследователската фирма IBISWorld, индустрията за отдаване на преносими тоалетни под наем е отбелязала печалби от близо 3,3 милиарда долара в САЩ през 2025 г. - с 1,7% повече от предходната, което показва реален потенциал за развитие на сектора.