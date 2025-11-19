Енергийният и индустриален холдинг EPH на чешкия милиардер Даниел Кретински и френската TotalEnergies обявиха създаването на съвместно предприятие, фокусирано върху гъвкаво производство на електроенергия на ключови европейски пазари. Новата компания ще оперира в Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Ирландия, както и евентуално Франция, а стойността на структурата се оценява на €10,6 милиарда.

Какво включва сделката

EPH предоставя на TotalEnergies 50% дял в новата компания. В замяна холдингът получава 4,1% дял в TotalEnergies SE, съобщи говорителят на EPH Даниел Частвай. Чехите остават дългосрочен стратегически акционер във френската енергийна група.

EPH ще внесе в съвместното предприятие съществуващите си активи за гъвкаво производство и проекти на целевите пазари - без въглищни централи. Във Франция предстоят преговори със служителите, като единствено компанията C.S.E. Coulomb, занимаваща се със съхранение на енергия, може да бъде включена в сделката.

Новото дружество ще обхваща газови електроцентрали, биомасови мощности и батерийни системи за съхранение на енергия. Общият инсталиран капацитет достига 11 GW, като допълнителни 3 GW са в процес на развитие.

Според Даниел Кретински партньорството с TotalEnergies е "стратегическа стъпка" към диверсификация на дейността и намаляване на концентрацията в ЕС и Обединеното кралство.

Следващ етап на партньорство

EPH и TotalEnergies вече работят съвместно -- двете компании управляват британската West Burton Energy, собственик на газова електроцентрала и батерии за съхранение.

Главният изпълнителен директор на TotalEnergies Патрик Пуяне определи сделката като важен етап в стратегията за разширяване на европейското електроенергийно присъствие:

"Като най-голям доставчик на газ в Европа, тази сделка ни позволява да използваме интеграцията "газ-енергия" и да създаваме добавена стойност за бизнеса ни с втечнен природен газ", коментира той.

Кои са участниците

TotalEnergies остава един от глобалните енергийни гиганти, активен в преработката на петрол, продажбата на горива, природния газ и възобновяемите енергийни източници. Компанията присъства в около 120 държави и има над 100 000 служители.

Групата EPH включва над 70 компании в Европа, сред които EP Infrastructure и EP Power Europe. Структурата EPCG обединява и активи извън енергетиката - включително медийната група Czech Media Invest (CMI) и EC Investments. Кретински, нашумял напоследък с покупката на британските пощи, държи 89,3% от EPCG, а останалите дялове са собственост на мениджърския екип.