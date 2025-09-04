Въпреки различните методики за оценка, една тенденция е ясна - когато става дума за най-богатите в Чехия, имената са едни и същи. Рената Келнерова и Даниел Кретински неизменно попадат в челото. Това показват последните класации на местните издания E15, Forbes и Euro.

Рената Келнерова е лидер отново

Най-богатият човек в Чехия според E15 е... Рената Келнерова. Тя и нейното семейство разполагат със състояние от около €15,3 милиарда. Наследницата на групата PPF е добре познато у нас лице - тя е акционер в телекома Yettel и собственик на bTV Media Group.

На второ място е нашумелият в последната година нов притежател на британските кралски пощи (Royal Mail) Даниел Кретински. Мажоритарният собственик на енергийния холдинг EPH може да се похвали с активи в размер на €13,6 милиарда. Трети е Карел Комарек, основател на инвестиционната група KKCG, с активи за €10,1 милиарда.

Следват оръжейният магнат Михал Стрнад (€9,3 милиарда), братята Патрик и Йозеф Ткач от J&T (€6,7 милиарда) и предприемачът в недвижими имоти Радован Витек (€5,4 милиарда).

В топ 10 влизат още бившият премиер Андрей Бабиш, енергийният бизнесмен Павел Тикач, съоснователят на J&T Иван Якабович и оръжейникът Мартин Дрда.

Какво показа Forbes

По-рано тази година, през май, чешкото издание на Forbes също постави Келнерова на първо място с богатство от €14,95 милиарда. Това бе 13-и пореден път, в който тя оглавява класацията, макар че за година бе загубила над €300 милиона.

Втората позиция зае Кретински с €11,24 милиарда, а трети беше Комарек с €10,38 милиарда.

Особено впечатляващ ръст тогава отчете Михал Стрнад, чието състояние нарасна до €9,1 милиарда. Това е почти двоен ръст на годишна база заради засиленото търсене на оръжие и военни технологии в контекста на войната в Украйна.

Да се върнем година назад

През септември 2024 г. картината изглеждаше малко по-различно. Според списание Euro тогава лидер беше Даниел Кретински, чието състояние беше скочило за 12 месеца от €8,65 милиарда до впечатляващите €15,55 милиарда.

Тогава Келнерова остана втора с €13,96 милиарда, а трети беше Патрик Ткач от J&T с €10,3 милиарда. На четвърто място, донякъде изненадващо, се нареди Карел Комарек със €6,78 милиарда, а бившият премиер Андрей Бабиш понесе най-голям удар.

Тогава "чешкият Орбан" отчете спад от почти €2 милиарда, до €3,39 милиарда, което го отпрати на седма позиция.