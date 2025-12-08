Агенцията за противоракетна отбрана (MDA) на САЩ избра над 1000 отбранителни компании да се конкурират за работа по програмата "Златен купол" на стойност до 151 милиарда долара - един от най-големите договори в историята на американската отбрана.

От общо 2463 кандидатури, MDA одобри 1104 "квалифицирани оферти", или около 45% от подалите заявления, според обявлението на Министерството на отбраната от миналата седмица.

Избраните фирми получават право да се борят за поръчки по безсрочния договор SHIELD (Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense - Мащабируема иновативна многопластова отбрана на родината).

Сред одобрените компании са BAE Systems, Booz Allen Hamilton, L3Harris и General Atomics, както и Elbit America - американското подразделение на израелската фирма Elbit Systems, ключов изпълнител на системата "Железен купол", която вдъхнови президента Доналд Тръмп да нарече своя проект "Златен купол".

"Ако всички опции бъдат упражнени, работата ще продължи до декември 2035 г.", се казва в обявлението.

Самият базов договор не предвижда отделяне на средства - финансирането ще се случва на ниво отделни поръчки.

Програмата "Златен купол" беше обявена от президента Доналд Тръмп с изпълнителна заповед от януари 2025 г. и представлява многослойна система за ракетна отбрана, предназначена да открива и унищожава балистични, хиперзвукови и крилати ракети преди или по време на полета им. Системата би използвала констелация от сателити, оборудвани със сензори и космически прихващачи.

Тръмп обеща системата да бъде готова до края на мандата му, но експертите са скептични. Оценките за разходите варират от 175 милиарда долара според Белия дом до 831 милиарда според Бюджетното управление на Конгреса и дори 3,6 трилиона долара според Американския институт за предприемачество, в зависимост от архитектурните детайли.

Въпреки че програмата е сравнявана с израелския "Железен купол", експертите подчертават фундаменталните разлики. Израелската система защитава територия с размера на Ню Джърси от ракети с малък обсег, докато "Златен купол" трябва да покрие цялата територия на САЩ срещу междуконтинентални балистични ракети, потенциално носещи множество ядрени бойни глави.

Критиците предупреждават, че най-амбициозната част на програмата - насищането на ниската околоземна орбита с хиляди сателити за откриване и унищожаване на вражески ракети, е много трудна за реализация и всъщност даже по-скоро може да увеличи напрежението между Вашингтон и геополитическите му съперници.