Пазарът за недвижими имоти в САЩ, който е традиционният барометър за глобално потребителско доверие, навлезе в зона на опасна турбуленция. Според нов анализ на имотния гигант Redfin през януари 2026 г. е имало 44% повече продавачи на жилища, отколкото реални купувачи. Разлика от над 600 000 човека.

Темпото, с което предлагането изпреварва търсенето е зашеметяващо, тъй като само за една година увеличението е стигнало 30%. Статистиката, която проследява тези процеси от 2013 г. насам, показва, че се намираме в исторически времена. Единственият момент с по-голям пазарен излишък беше регистриран съвсем наскоро, през декември 2025 г., когато армията от страна на предлагането превъзхождаше купувачите с рекордните 45%.

Парадокс на изобилието

Когато продавачите са повече от купувачите, купувачите обикновено имат преговорна сила, защото имат много възможности за избор. Ето защо пазар с много повече предлагане, отколкото купуване, се счита за пазар на купувача. Разбира се, това е пазар само за тези, които могат да си го позволят, посочват от Redfin. Високите цени и икономическата мъгла принуждават масовият потребител да се оттегли, а останалите на терена малцина играчи се радват на влияние върху дезориентираните.

Важно е да се отбележи, че жилищното строителство и свързаните с него дейности представляват близо 18% от БВП на САЩ. Ръстът на цените на жилищата кара собствениците да се чувстват по-финансово сигурни, което води до по-високи разходи за потребление.

Пазарът е отново на колене

Според анализа купувачите са се стопили до историческото дъно от малко под 1,4 млн. души, след като само за година пазарът загуби 8% от активните си участници. Този отлив продължи и през януари с месечен спад от 1%, фиксирайки най-ниската точка в статистиката, откакто се води отчетност на тези процеси. Подобно дъно имотния пазар достигна през април 2020 г., предизвикано от парализата на COVID-19. Тогава локдаунът физически спря огледите и хвърли купувачите в пълна несигурност за бъдещето.

Комбинацията от непосилни цени, скъпи ипотеки и вълната от съкращения в Щатите принуди купувачите да се изтеглят, а лошото време през януари само ускори този процес. В отговор продавачите масово свалиха обявите си или изобщо се отказаха да излизат на терена.

Най-силните пазари на предлагане са на Юг. Маями води класацията със 159% повече продавачи от реални купувачи през януари. Вълната "залива" и други градове, като във Форт Лодърдейл излишъкът е 128%, следван от Остин (124%).

Наличностите на имотния пазар вече превъзхождат търсенето в мащаб, който рядко сме виждали през последното десетилетие. Макар че този излишък дава на активните купувачи сериозни лостове за преговори, едновременно с това подчертава един блокиран пазар, притиснат от кризата в достъпността. Парадоксално, именно тези сили държат милиони американци настрана от сделките.