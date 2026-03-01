С площ от близо 12 млн. кв. м, приблизително колкото територията на софийското село Мусачево, и планиран капацитет на жителите 180 000 души, Talgar Eco City е сред най-амбициозните урбанистични проекти в Централна Азия. Стойността му се оценява на над $14 милиарда.

Както Money.bg вече писа в края на ноември, инвеститори от ОАЕ чрез Forty Four Degree Property Investment LLC влизат в съвместен проект с казахстанската Dinar Holding Ltd. Новият градски комплекс ще бъде изграден в Алматинската област, в рамките на агломерацията на Алмати.

Проектът Talgar Eco City се реализира от Talgar Development Ltd., регистрирана в Международния финансов център "Астана". Генералният план е разработен от базираната в ОАЕ архитектурна компания AE7. По време на среща с областния управител Марат Султангазиев, директорът на дружеството Хайсам Каддура заяви, че новият район ще бъде ориентиран към екологична устойчивост, внедряване на "зелени" технологии и интелигентна инфраструктура, включително решения, базирани на изкуствен интелект.

Предвижда се създаването на около 36 000 работни места, а местните власти поемат ангажимент за изграждане на комунални мрежи и външна инфраструктура като част от програмата за развитие на Алматинската агломерация.

Зад мащабната инициатива обаче стои и ключова местна фигура. Това е казахстанският предприемач Бахит Атайбеков. По информация от акимата на Алматинската област именно той е иделог и инициатор на проекта. Според местните власти Атайбеков е осигурил концептуалния старт на Talgar Eco City, оформянето на поземлената и организационната рамка, както и координацията с местните заинтересовани страни. Той участва и в изграждането на партньорската и инвестиционната архитектура съвместно с проектния екип.

Източник: gov.kz Атайбеков (вляво) на представянето на Talgar Eco City

От оризовите полета до "град в града"

59-годишният Бахит Атайбеков е добре познат в агросектора на Казахстан. Роден е в село Карагаш в област Алмати. Кариерата му започва през 80-те години, а през 1996 г. заедно със семейството си създава производствения кооператив "Динара" в Алматинска област.

Стопанството първоначално се фокусира върху зърнопроизводство, а по-късно разширява дейността си към оризопроизводство и преработка. Обработваемите площи надхвърлят 4 000 хектара, като компанията инвестира в собствен завод за преработка на ориз и модерна техника.

През 2008 г. Атайбеков става първият предприемач, внесъл в Казахстан говеда от породата "Херефорд" от Тексас. Впоследствие развива мащабно месодайно и млечно животновъдство, като към 2020 г. стадото му от месодайни породи достига над 12 000 глави. Паралелно са изградени 3 млечни ферми с хиляди крави и значително годишно производство на мляко.

От 2021 г. той оглавява агрохолдинга Dinara Group, а в края на същата година държавният фонд "Самрук-Қазына Инвест" инвестира 12,7 млрд. тенге в структурата.

Освен в агросектора, предприемачът има интереси и във финансовата сфера чрез компании, регистрирани в Международния финансов център "Астана".

Ако Talgar Eco City се реализира по план, проектът ще промени не само облика на Талгар, но и икономическия баланс в региона около Алмати, уверени са анализатори. А зад осъществяването на амбициозния проект за "град в града" ще стои човек, чийто бизнес път започва от нивите и животновъдните ферми на южен Казахстан.