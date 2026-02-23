Министерство на енергетиката на Казахстан изпрати до OFAC (агенцията на Министерството на финансите на САЩ, отговаряща за прилагането на санкциите) писмо с уведомителен характер, имащо за цел да уведоми агенцията за приоритетното право на Казахстан да изкупи дела на руската компаиня "Лукойл" в съвместни проекти, съобщиха от казахстанското Министерство на енергетиката пред Интерфакс-Казахстан.

"Писмото до OFAC има за цел да уведоми Република Казахстан за приоритетното ѝ право да придобива дялове в проектите", отговори министерството на въпрос, дали OFAC е отговорила на изпратеното писмо.

Пояснява се че съгласно законодателството на постсъветската република и по-специално Кодекса "За недрата и недроползването", страната има приоритетно право да закупува дялове в компании и проекти. А в края на януари казахстанският министър на енергетиката Ерлан Акенженов съобщи, че страната е подала питане до OFAC относно закупуването на дела на "Лукойл" в съвместни проекти.

Министърът отбеляза, че Казахстан обмисля варианти за изкупуване на дела на "Лукойл" в съвместни активи в страната, което изкупуване не са непременно обвързано с плащане в брой.

Миналата седмица националната компания KazMunayGas каза пред Интерфакс - Казахстан, че продължава да води преговори с "Лукойл" относно съдбата на казахстанските активи в ключови проекти. Компанията "Лукойл" беше добавена към списъка със санкции на САЩ на 22 октомври миналата година.

Напомня се, че "Лукойл" участва в проекти в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Египет, Камерун, Нигерия, Гана, Мексико, Обединените арабски емирства и Република Конго.Компанията притежава нефтени рафинерии в България, Румъния и Нидерландия, както и мрежа от около 2500 бензиностанции в 19 държави.Доказаните запаси от нефт и газ в международните проекти на "Лукойл" към края на 2024 г. възлизат на 1,345 трилиона барела нефтен еквивалент.

Добивът на суров петрол и газов кондензат в международните проекти на "Лукойл", без проекта "Западна Курна-2", е 3,9 милиона тона през 2024 г., добивът на газ е 16,2 милиарда кубически метра.