Почти половината от европейците, които не притежават собствен дом, или никога няма да могат да си позволят да купят жилище, или просто не искат. Това показва докладът RE/MAX European Housing Trend Report 2025, изготвен въз основа на проучване сред над 20 000 пълнолетни от 23 европейски държави, проведено през август 2025 г.

На въпроса "Кога, ако изобщо, смятате, че ще можете да закупите имот?" средно 29% от анкетираните отговарят с "Никога". Делът варира от 13% в Турция до 44% в Чехия, като поне всеки трети дава същия отговор в Словения, Италия, Малта, Ирландия, Полша и Унгария.

Сред петте най-големи европейски икономики с най-висок процент се откроява Италия — 35%, следвана от Германия с 28%, Великобритания с 26%, а Испания и Франция са на дъното с по 25%.

Допълнителни 15% от непритежаващите жилище заявяват, че изобщо не се интересуват от покупка. Комбинирано, двете групи формират 44% — почти половината от европейците без собствен дом. В някои страни делът надхвърля 50%: Германия (59%), Австрия (54%), Чехия (54%), Нидерландия (53%) и Швейцария (52%).

Майкъл Полцлер, изпълнителен директор на агенцията за недвижими имоти RE/MAX Europe, посочва два основни фактора.

Първият е икономически: бавният ръст на доходите в комбинация с постоянно покачващите се цени на имотите са превърнали покупката на жилище в недостижима цел — особено за по-младите поколения. Второто е спестяването: средният европеец се нуждае от 7,3 години, за да събере начална вноска, а около 75% от европейците са намалили разходите си, за да се справят с ипотечните плащания през 2025 г.

Вторият фактор е културен. "В Германия и Австрия наемането на жилище е широко разпространена и социално приета практика. Стабилните наемни пазари и силната защита на наемателите намаляват усещането за спешност от ранна покупка", обяснява Полцлер. Затова и именно тези страни регистрират най-висок дял на незаинтересованите — 31% в Германия, 27% в Нидерландия и 25% в Австрия.

Интересен изключение е Турция, където едва 18% от анкетираните заявяват, че не могат или не искат да купят имот — значително под следващата най-ниска страна, Литва, с 28%.

Полцлер обяснява феномена с широко разпространеното схващане, че недвижимият имот е основно средство за съхранение на стойност, въпреки инфлацията и финансовата нестабилност в страната. Такъв изглежда е и случаят в България, където 23% не могат, а само 7% не искат да си купят жилище.

Сред онези, които не желаят да купуват на общоевропейско равнище, 53% са доволни от сегашното си положение. Около 21% не искат да поемат отговорностите по поддръжката на имот, а 19% смятат, че покупката просто не си струва парите. Гъвкавостта също играе роля — 16% предпочитат свободата да се местят лесно.

Ситуацията е стигнала и до европейските институции. През февруари 2026 г. Европейският парламент прие доклад на специалната комисия по жилищната криза, в който се предлага изграждането на около 10 милиона допълнителни жилища в Европа и пренасочване на неусвоени средства от Плана за възстановяване и устойчивост към социалното строителство.

Полцлер обобщава промяната в нагласите с едно наблюдение: "Там, където предишните поколения гледаха на собственото жилище като на социално постижение, днес то все повече се възприема като финансова стратегия." Въпросът е дали тази стратегия остава достъпна за мнозинството.