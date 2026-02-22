Руснаците са похарчили близо 50 милиарда долара за пътувания в чужбина миналата година, което е близо до рекордно високо ниво. Причината - по-силната рубла и подобрените полетни връзки стимулираха скок в изходящия туризъм. Това показват предварителни данни на Централната банка на Русия, цитирани от The Moscow Times.

Вносът на услуги в категорията "Пътувания", която отразява разходите на руснаците в чужбина, е възлязъл на 49,7 милиарда долара, според руската централна банка. Това е съвсем малко под рекорда от 2014 г. от 50,4 милиарда долара и е втората най-висока цифра, откакто Банката започна да публикува данните през 2001 г. Разходите са се увеличили с повече от една четвърт, или 10,9 милиарда долара, в сравнение с 2024 г.

Разходите достигнаха пик през декември от 5,67 милиарда долара, увеличавайки дефицита в търговията с услуги почти двойно спрямо ноемврийското си ниво. Централната банка заяви, че скокът отразява традиционното увеличение на изходящия туризъм в края на годината, отразено в по-висок внос на услуги, свързани с пътувания.

Скокът в разходите за пътувания е оказал видимо въздействие върху по-широкия платежен баланс. Износът на туристически услуги - разходите на чуждестранни посетители в Русия - се е увеличил само с 1,3 милиарда долара до 8,9 милиарда долара, докато отрицателното салдо в категорията се е увеличило с 9,5 милиарда долара.

Централната банка посочва две основни причини за спада с една трета на излишъка по текущата сметка през 2025 г. до 41,4 милиарда долара от 62,6 милиарда долара, което се равнява на 2% от БВП спрямо 3% година по-рано: по-нисък износ на фона на относително стабилен внос и рязко увеличение на вноса на услуги.

Данни от руската гранична служба показват, че броят на пътуванията на туристи в чужбина се е увеличил с 15,6% до 13,4 милиона. Общо руснаците са пътували в чужбина 31,5 милиона пъти през 2025 г., което е с 8% повече на годишна база.

Турция остава най-популярната дестинация с 4,61 милиона пътувания, което е с 3% повече на годишна база. Следват я Обединените арабски емирства (1,72 милиона, увеличение със 17%), Египет (1,62 милиона, увеличение с 36%), Китай (1,36 милиона, увеличение с 34%) и Тайланд (885 760). Тайланд е единствената голяма дестинация, която отбелязва спад, като пътуванията са намалели с 5,3%. Организираният туризъм нараства по-бързо от пазара като цяло.

Продажбите на пакетни турове в чужбина са се увеличили с 25-30%, според Руската асоциация на туроператорите (ATOR), позовавайки се на данни от агрегатора на турове Sletat.ru и големи оператори. Представители на индустрията заявиха, че по-силната рубла и разработването на по-удобни маршрути, включително директни полети на дълги разстояния до тропически дестинации като Виетнам, Китай, Куба и Оман, са ключови двигатели на растежа.

Решението на Китай през септември да позволи на руски туристи безвизово влизане също увеличи трафика до рекордни нива, като продажбите на турове до Китай са се увеличили многократно. Туроператорите заявиха, че подобрените транзитни връзки през Китай също са спомогнали за увеличаване на потоците към Южна Корея и Япония, като и двете се считат за страни с относително управляеми визови процедури за руснаци.

Участниците на пазара очакват туристическите потоци към Япония да нараснат с поне 25%, след като страната отвори визови центрове в Москва и Санкт Петербург този месец, като продажбите на турове за цъфтящи череши вече са се увеличили с 30-40%. Египет отбеляза едни от най-силните ръстове, като големите оператори и агрегатори оценяват продажбите на 30-50%, а браншовата асоциация определя увеличението на 36%.

Продажбите за Виетнам скочиха с няколкостотин процента, след като чартърните полети до курортните градове Ня Транг и Фу Куок бяха възобновени. Туроператорите заявиха, че цените за повечето чуждестранни дестинации са останали близо до нивата от 2024 г., а в някои случаи - като Китай и Виетнам - дори са намалели. За разлика от това, вътрешните почивки са станали по-скъпи.

Според държавната статистическа агенция Росстат, цените на настаняването в Русия са се повишили с повече от 9% на годишна база през първите 11 месеца, докато престоят в санаториуми се е увеличил с 11%. Цените на пътуванията в чужбина са се повишили с 4,6% за същия период.

Въпреки че официалните данни за вътрешния туризъм за цялата година все още не са публикувани, вицепремиерът Дмитрий Чернишенко заяви, че пътуванията в Русия са се увеличили с 5% на годишна база до 82,9 милиона през първите 11 месеца. Продажбите на организирани вътрешни турове обаче са спаднали с 11%, съобщи асоциацията на туроператорите.

Източник: iStock Шанхай

Данните от индустрията отдават забавянето на вътрешния туризъм до голяма степен на спад в посетителите в Краснодарския край, особено в Анапа, където плажовете остават затворени след разлив на гориво в края на 2024 г. ATOR изчисли, че туристическите потоци към региона са намалели с 15%, включително 72% спад в Анапа и около 4% в Сочи.

Покачващите се разходи за самолетни билети и настаняване в цялата страна също повлияха на търсенето. Туровете до Краснодарския край миналото лято бяха средно с 15-20% по-скъпи от година по-рано, съобщи ATOR. Операторите отбелязаха преминаване към бюджетни хотели и апартаменти, тъй като пътуващите се стремяха да намалят разходите.

Ограничената инфраструктура беше друг фактор. В ски курортите в руския Северен Кавказ по време на новогодишните празници посетителите са чакали на опашка до 30 минути за лифтове, за да направят кратки писти.

Служител на туристическа компания каза, че петдневно пътуване до курорта Архиз е струвало близо 400 000 рубли (около 5200 долара) на човек. Той казва, че на сравнима дневна база пътуване до Куршевел във Франция би струвало подобна сума. Престоят в санаториум в севернокавказкия град Минералние Води струва около 17 000 рубли (около 221 долара) на ден на човек през есента, без транспорта, докато подобно лечение в Друскининкай, Литва, може да струва около 45 евро на ден.

"При тази разлика в цените хората започват да мислят за пътуване в чужбина, дори ако влизането в ЕС е сложно и скъпо", подчертава експертът.