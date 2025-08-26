Според предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през второто тримесечие на годината над 1.3 милиона българи са реализирали пътувания в страната и чужбина. Превес имат тези, които са пътували в страната (67.5%), над тези в чужбина (25.8%). Пътувалите и в страната, и извън страната са 6.7 на сто.

В сравнение със същия период на 2024 г. броят на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 4.1 процента. Най-много реализирани пътувания са направили българите във възрастовата група 25-44 години. Те са 457.5 хил. или 36.3% от всички пътували лица в периода април-юни.

При всички групи преобладават пътуванията в страната, като най-висок е техният дял (73.2%) при 65+ годишните. В чужбина са пътували най-много представителите на възрастовата група 45-64 г., като 28.4% е делът им от нея. Това може да се обясни, че на тази възраст хората са изградили кариера, благодарение на която имат по-високи доходи. От там и възможността да пътуват в чужбина, където според данните на НСИ (виж по-долу) се харчи повече.

Самостоятелни пътувания

50.6% от тези в страната и цели 83.5% от тези извън нея са пътуванията с цел почивка или екскурзия. Едва 16.7 на сто от всички "туристически" пътувания са чрез агенция, като останалите 83.3% са организирани изцяло самостоятелно от пътуващия.

Без да е разчитано на туристическа агенция са цели 91.3% от пътуванията в страната и 58.8 на сто от тези в чужбина. Тази осезаема разлика показва, че пътуващите извън страната предпочитат и имат нужда от съдействие за организиране на ваканциите си.

Тройно по-високи

Според данните на НСИ средният разход при пътуване с лична цел на едно лице в страната е 296.83 лв. Извън нея те са драстично повече - 858.55 лв. Голямата разлика може до някъде да се обясни, че вътрешните пътувания обикновено са кратки за ден-два през уикенда. В същия момент при екскурзия в чужбина (особено, ако се лети), се отива за по-дълъг период от време.

Оказва се, че делът на разходите за храна (макар и обикновено в заведения) в чужбина е по-нисък от този при пътувания в България. Те са съответно 42.6 и 34.5 на сто от общите разходи. Макар и с по-малка разлика, делът на разходите за настаняване в страната отново е по-висок - 26.5% срещу 22.4%.

Разходите за транспорт и "други" (покупки и т.н.) в чужбина вече са по-високи от тези в страната, което може да бъде друго от обясненията за драстично по-високите разходи при пътувания извън България. Все пак отиваме в Милано или Париж, за да си накупим дрехи, а не да угодим на немцето си. Последното по-скоро е спорно, но все пак.

При служебните пътувания "бездната" между разходите в страната и тези извън нея е още по-непреодолима. През второто тримесечие на годината в България едно лице е похарчило средно 280.95 лв. в страната, а при пътуване в чужбина - 1 234.39 лв.

Без да разполагаме с разбивка от НСИ можем само да гадаем дали драстичната разлика тук не идва от факта, че при служебни пътувания извън страната компаниите се стремят максимално да "глезят" служителите си и да ги настаняват в по-висок клас места за настаняване. А също така и да им позволяват да се хранят в реномирани ресторанти за сметка на работодателя.