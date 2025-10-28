Лансираната от управляващите и извънкоалиционните им партньори инициатива за държавна верига "Магазин за хората" не среща подкрепа от самите хора. Това показват резултатите от национално представително проучване на агенция JTN Research сред 600 пълнолетни граждани.

Цели 72% от запитаните смятат, че намесата на държавата в търговията със стоки от първа необходимост няма да повлияе на цените в частния сектор. Близо две трети не вярват, че ще бъде изпълнено основното обещание на лансиралите "Магазин за хората" - че инициативата ще помогне на уязвимите групи.

60 на сто определят магазините "като лоша инвестиция на публични средства" и почти толкова смятат, че цялото мероприятие ще затрудни прехода към еврото, вместо да го улесни.

"Думата, която най-често се появява в коментарите на респондентите, е "пиар" - не помощ, не стабилност, а публична демонстрация без реално съдържание", подчертават авторите на изследването.

Както е добре известно, отношението на бизнеса към идеята, лансирана от Делян Пеевски и подкрепена от правителството, е сходно.

"Държавата тръгва да влиза в магазините тогава, когато един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата. Извинявайте, но това на какво ви прилича? (...) Тези магазини са за наши хора. Според мен дефиницията им е такава. С парите на всички нас, като данъкоплатци да направим магазини само за нашите хора. Да може да си купуват евтино, да знаят за кого гласуват", коментира по-рано през годината пред обществената телевизия изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

Еврото носи притеснения, но не и страх

Според данните от проучването българите остават разделени "за" и "против" единната валута и имат определени притеснения - но в същото време са готови да се адаптират към новата ситуация.

82% от анкетираните се опасяват от неоснователно повишение на цените от страна на търговците, 78% - от общо поскъпване и инфлация, а 74% - от маркетингово "закръгляне нагоре" на цените. Въпреки това едва около една осма от хората планират изцяло да се откажат от "екстри" като цигари, сладки изделия и безалкохолни напитки.

"Поведението на потребителите показва спокойствие и адаптивност, а не страх. Повече от две трети вече планират бюджета си внимателно, купуват основно на промоция и избират по-достъпни марки", пишат от JTN.