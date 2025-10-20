Вероятно до края на годината няма да има промени на основните лихви на ЕЦБ, каза в коментар за БНР икономистът и бивш вецепремиер Атанас Пеканов.

Той посочи, че „засега ефектите от повишените мита за внос в САЩ са по-малки отколкото се опасявахме първоначално“.

Но пък, по думите му, е възможно част от китайските стоки да се пренасочат от САЩ към Европа, което би могло да повлияе в известна степен на понижение на цените и съответно на темпа на инфлацията като цяло в ЕС. Което на пръв поглед е добре, но от друга страна би могло да продължи да изтласква от пазара европейското производство.

„Повишаването на курса на еврото спрямо долара има както позитивни, така и негативни ефекти“, посочи бившият вецепремиер. Той обясни, че негативния ефект за Европа, би бил още по-скъпо да изнася своята продукция, особено автомобилите, но и не само. А за гражданите това би било добре, когато пътуват извън Европа, вкл. САЩ.

Относно растящият държавен дълг на България, Пеканов коментира, че т.нар. „добър“ дълг е, когато парите се използват за инвестиции в икономиката, които увеличават потенциала й. А лошият – когато заемите се използват основно за вдигане на заплати в държавната администрация, без да се правят реформи.

Коментирайки ролята на централните банки, Пеканов отбеляза, че "наблюдаваме през последните месеци доста тревожни сигнали - все повече натиск, особено в случая на Федералния резерв, от страна на администрацията на президента Тръмп, на изпълнителната власт върху Централната банка.

За мен би било доста лоша стъпка да се върви към вариант, в който централните банки вече не са независими, а правят това, което правителствата им кажат. За съжаление обаче, моята дългосрочна прогноза е, че по-скоро политическите сили ще ни водят натам, т.е. политическият консенсус в дългосрочен план действително рискува това да се случи.

В Европа такъв риск е по-малък", коментира още Пеканов. Според него ЕЦБ има допълнителна защита, но тя все пак не е абсолютна.

По думите му, независимата централна банка и на национално ниво трябва да бъде пазена от влиянията на различни правителства.