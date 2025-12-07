Очаква се за цялата 2025 г. общо над 142 000 милионери от цял свят да променят местожителството си, според изчисленията на H&P. Данните за преместването на местоживеенето на богати хора обикновено не са публично достъпни, но анализаторите смятат, че 9800 от тях ще изберат за свой нов дом Обединените арабски емирства (ОАЕ), 7500 - Съединените щати, а други 3000 - Швейцария.

И всичко това се дължи основно на промени в данъчното облагане.

През пролетта властите в САЩ обсъждаха възможността за увеличаване на данъчната ставка за богатите с годишни доходи над 626 000 долара.

Републиканците предложиха тя да се увеличи от 37% на 39,6% - подобна мярка би помогнала за компенсиране на разходите за реализиране на някои от предизборните предложения на Доналд Тръмп. Но през юли американският президент подписа законопроект за бюджета, който удължи данъчните облекчения и остави ставката на данъка върху доходите на богатите непроменена.

Източник: Getty Images

В топ 10 на държавите, където ще емигрират най-много милионери през 2025 г., влизат: ОАЕ, САЩ, Италия, Швейцария, Саудитска Арабия, Сингапур, Португалия, Гърция, Канада и Австралия.

Притокът на богати хора към Сингапур, Канада и Австралия като цяло обаче постепенно намалява, и към момента е на най-ниското си ниво досега.За Саудитска Арабия обаче нещата по този показател стоят по-добре - много богати саудитци, както и инвеститори от Северна Африка и Близкия изток, се завръщат там, след като са напуснали Обединеното кралство.

Според прогнозите, 16 500 предприемачи с високи доходи ще напуснат Обединеното кралство през 2025 г. Това може да бъде последвано от голямо напускане на богати хора от Германия и Франция, тъй като и двете страни отдавна обсъждат възможността за налагане на допълнителни данъци върху хората с много големи доходи.

Подобна идея се предлага от младежкия клон на Социалистическата партия в Швейцария, като те предлагат всички печалби от увеличението на данъците да бъдат насочени към борбата с изменението на климата.

Федералното правителство на страната се противопоставя на мярката, която според властите може да доведе до финансови загуби и негативни последици за икономиката на страната.

В негативната класация за брой напуснали страната си милионери, на 4-то и 5-то място за 2025 г. се очаква да се наредят Китай и Индия, които са очаква да загубят съответно 7800 и 3500 милионери.

Експертите прогнозират отлив на капитали и от Ирландия и Норвегия, което е тревожен знак за Европа като цяло.