Тази седмица някои от най-големите компании в света предприеха мерки за защита на служителите и съоръженията си в Близкия изток. Причината е ясна - военните действия на САЩ и Израел в Иран, съобщава BBC.

Amazon, Google, Snap и Nvidia са сред фирмите, които въведоха протоколи за извънредни ситуации, тъй като безопасността на хиляди техни работници в региона е поставена на фокус. Военният конфликт също така породи опасения от глобален недостиг на технологии, но лидерът в производството на чипове Nvidia казва, че "в момента не изпитва никакви прекъсвания във веригата за доставки".

Франсиско Херонимо, специалист, отговарящ за пазарите в Близкия изток и Европа за фирмата за данни IDC, заяви, че ескалацията е повдигнала "червени флагове" за технологичните компании, които са ангажирали "милиарди долари" в региона.

Откакто американско-израелските атаки започнаха миналата събота, Иран предприе серия от удари срещу американски бази и съюзници в региона. Изображения, автентични от BBC Verify, показаха сградата на американското консулство в Дубай в пламъци, след като беше ударена от дрон във вторник вечерта.

Nvidia заяви в изявление, че следи отблизо оперативното си присъствие, но не потвърди съобщенията, че временно е затворила офиса си в Дубай. Компанията, известна най-вече с производството на компютърни чипове за компании с изкуствен интелект, заяви, че "управлява веригата си за доставки, за да се справи с променящите се условия".

"Що се отнася до нашите операции в Израел и Близкия изток, основната ни грижа е безопасността на нашите служители, техните семейства и всички засегнати през това трудно време", заяви говорител на компанията.

Междувременно Amazon започна оценка на своите регионални обекти, която обхваща корпоративни офиси, центрове за изпълнение на поръчки, пунктове за доставка и пунктове за бърза търговия. "Коригираме операциите си в отговор на променящата се ситуация, включително временни паузи, където е необходимо", потвърди говорител на Amazon, отбелязвайки, че безопасността на служителите и партньорите е "основен приоритет" на компанията.

В понеделник Amazon Web Services (AWS) потвърди, че дронове са ударили три от нейните съоръжения в Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Бахрейн. Инцидентите са се случили в неделя сутринта, като облачният бизнес заяви по това време, че "обекти" са ударили център за данни в ОАЕ, създавайки "искри и огън".

Миналата неделя AWS заяви, че разследва проблеми със захранването и свързаността в съоръжение в Бахрейн. Amazon също така поиска от корпоративните си служители в региона да работят дистанционно - ход, повторен от компанията за социални медии Snap.

От компанията заявиха пред BBC, че настоятелно призовават персонала да следва съветите както на местните власти, така и на чуждестранните посолства, включително конкретни инструкции за заповеди за оставане на място и препоръки за напускане.

От Google обявиха, че са активирали протоколи за сигурност и безопасност и поддържат непрестанна връзка с екипите си в Близкия изток. Подобно на своите конкуренти в индустрията, гигантът съветва служителите си да разчитат на официални правителствени канали, докато конфликтът продължава.

Засега най-големите играчи в технологичния сектор възприемат позиция "изчакай за да видиш развитието на ситуацията".

Франсиско Херонимо от IDC заяви, че макар да е вероятно да видим "компаниите да забавят или временно да спрат новите си инвестиции", за да видят как ще се развие ситуацията, Близкия изток "все още остава достатъчно стратегически важен", така че големите технологични компании едва ли ще напуснат региона.

"Ключовият въпрос за индустрията не е дали регионът има значение, а дали може да се поддържа стабилност, за да се поддържа и планираният мащаб на инвестициите", казва той.