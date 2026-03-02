Цените на петрола скочиха рязко, а фондовите пазари по света се оцветиха в червено. Това се случва, след като ескалацията на военния конфликт между САЩ, Израел и Иран засили опасенията за сериозни прекъсвания в глобалните енергийни доставки.

По информация на Ройтерс и Асошиейтед Прес сортът Брент поскъпна с над 6% до около $77-78 за барел в понеделник, като в ранната търговия за кратко премина границата от $82. Американският лек суров петрол West Texas Intermediate се търгуваше около $71-72 за барел - ръст от над 7% спрямо нивата от петък. От началото на годината Брент вече е нагоре с повече от 26%, а част от анализаторите все по-често споменават 100 долара като възможен следващ ориентир.

Резкият скок идва след серия удари на САЩ и Израел по цели в Иран и ответни ракетни атаки на Техеран срещу израелски и американски обекти в региона на Персийския залив. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред британското издание Daily Mail, че операцията може да продължи още четири седмици и ще приключи едва когато "много силните цели" на Вашингтон бъдат изпълнени.

Припомняме, че напрежението рязко се изостри след като Израел нанесе удари по цели в Техеран, а впоследствие беше съобщено за убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. В отговор Иран предприе ракетни атаки в региона, което на практика отвори нов, много по-широк фронт в Близкия изток.

Ормузкият проток

Сега всички погледи са насочени към Ормузкия проток - тесния морски коридор между Иран и Арабския полуостров. През него ежедневно преминават приблизително 20% от световната търговия със суров петрол, като към тях се добавят и значителни количества втечнен природен газ.

Протокът формално не е затворен, но според данни за морския трафик танкери се струпват от двете му страни, а поне 3 плавателни съда вече са били повредени в района на Персийския залив. Разходите за военна застраховка и наем на големи танкери рязко нарастват, което допълнително оскъпява доставките.

"Най-непосредственото развитие е ефективното спиране на трафика през Ормузкия проток, което възпрепятства достигането на около 15 млн. барела дневно до пазарите", коментира пред Ройтерс Хорхе Леон от Rystad Energy. По думите му, ако не се появят бързи сигнали за деескалация, цените могат да бъдат преоценени значително нагоре.

Иран изнася приблизително 1,6 млн. барела петрол дневно, основно за Китай. При евентуално прекъсване на тези доставки Пекин ще бъде принуден да търси алтернативни източници, което може да засили глобалната конкуренция за суровината.

На този фон ОПЕК+ обяви увеличение на добива с 206 000 барела дневно от април. Това обаче представлява едва около 0,2% от световното търсене, а голяма част от допълнителния петрол също трябва да премине през Персийския залив.

"Пазарите са по-загрижени дали барелите могат да се придвижват физически, отколкото за свободния капацитет на хартия", посочва Леон пред Асошиейтед Прес.

Борсите под натиск, доларът печели

Енергийният шок се пренесе и върху капиталовите пазари. Японският индекс Nikkei 225 се понижи с около 1,3%, като авиокомпаниите бяха сред най-силно засегнатите заради поскъпващото гориво.

Фючърсите върху S&P 500 и Nasdaq отстъпиха с около 0,8%, а водещите европейски индекси също отчетоха спадове. Борсите в Обединените арабски емирства и Кувейт временно преустановиха търговията, позовавайки се на "изключителни обстоятелства".

Доларът поскъпна спрямо еврото, а доходността по 10-годишните американски държавни облигации се задържа около 3,97%, след като за кратко достигна 11-месечно дъно. Пазарите вече преоценяват очакванията си за понижение на лихвите от страна на Федералния резерв, като вероятността за първа стъпка през юни се колебае около 50%.

Риск от нов инфлационен натиск

По-високите цени на петрола означават по-скъп бензин и транспорт, което неминуемо се пренася върху цените на храните и останалите стоки, пише Ройтерс. В условия на все още крехко овладяна инфлация в редица икономики това поражда риск от нов ценови натиск.

Анализатори правят паралел с петролната криза от 70-те години на миналия век, когато цените скачат многократно. В днешни стойности това би означавало нива около $90 за барел - праг, който при продължителен конфликт вече изглежда напълно възможен.