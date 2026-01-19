Биткойнът се понижи с около 3% до около 92 000 щатски долара в ранната азиатска търговия в днешния понеделник. Причината: търговците намаляват риска, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши налагането на нови мита за осем европейски държави, свързвайки налозите с стремежа си за собственост на САЩ върху Гренландия, пише Yahoo Finance.

Източник: EPA/БГНЕС

Тръмп заяви, че САЩ ще наложат допълнителни 10% вносни мита от 1 февруари върху стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Нидерландия, Финландия и Великобритания и ще ги повишат до 25% на 1 юни, ако не бъде постигната сделка.

Европа осъжда този ход, наричайки го принудителен, тъй като заплахата от тарифи ескалира спор, който вече обтяга трансатлантическите отношения.

"Крипто пазарите реагират на завръщането на търговското напрежение между САЩ и ЕС", заявиха експерти пред Decrypt.

Внезапният ценови спад на BTC по време на ранната азиатска сесия днес изчисти излишния ливъридж от системата, предизвиквайки ликвидации на стойност над 865 милиона долара.

Според данни на CoinGecko, цената на Биткойн пада с 3,1% от 95 385 долара до 92 415 долара. Приблизително 90% от ликвидациите бяха от бичи инвеститори, залагащи на продължаване на възходящия тренд от миналата седмица. Алткойните също паднаха рязко, което намали общата капитализация на крипто пазара с 2,8% до 3,26 трилиона долара за 24 часа. Пазарът е загубил над 111 милиарда долара стойност от миналия четвъртък.