Цените на петрола неизбежно (скоро) ще достигнат 100 долара за барел. Това написа на страницата си в "Х" Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

"Цена от 100 долара е неизбежна", смята Дмитриев. Така той отговори на публикация в списание The Economist, където също се прогнозира, че цените на суровия петрол сорт Brent ще се повишат до това ниво поради конфликта в Близкия изток.

"Дори ляволибералното британско издание The Economist сега също очаква цените на петрола да достигнат 100 долара за барел", допълни ръководителят на РФПИ, пише "Комерсант".

А CNN съобщи, позовавайки се на данни на S&P Global Commodities at Sea, че на 2 март през Ормузкия проток са преминали само два петролни танкера. На 4 март министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт обяви, че ВМС на САЩ скоро ще започнат да ескортират търговски кораби в Ормузкия проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди да се предостави за всички корабни линии в Персийския залив преференциална морска застраховка.

Същевременно, според информация на портали за проследяване на движението на кораби, става ясно, че два кораба, превозващи руски петрол - които са посочили Източна Азия като като пункт за доставка - сега се насочват към Индия.Това показва, че Ню Делхи става "все по-склонен да приема този петрол" заради ескалацията на конфликта в Близкия изток, съобщава от своя страна Bloomberg.

По данни на Kpler и Vortexa, тази седмица се очаква два танкера, превозващи общо около 1,4 милиона барела суров петрол сорт Urals, да бъдат разтоварени в индийски пристанища.Суровият петрол Urals, добиван в Балтийско и Черно море, винаги е бил с голямо търсене от индийските петролни рафинерии - обаче тази година доставките рязко спаднаха поради натиска на САЩ за спиране на покупките от Индия на руски нефт.