През 2025 г. Индия е увеличила вноса си на руски изкуствени торове с 41%, достигайки 6,5 милиона тона, според данни на Министерството на търговията и промишлеността на страната. Индия е страната с най-многобройното население в света.

В парично изражение този показател се е увеличил с 80%, достигайки 3 милиарда долара за цялата 2025 г., пише Интерфакс.

По-конкретно, вносът на фосфорни и комбинирани торове от Русия в Индия се е увеличил с 90% пъти, достигайки 3,24 милиона тона, докато доставките на азотни торове са нараснали с 25%, до 1,73 милиона тона. Доставките на калиеви торове за миналата година са с обем 1,53 милиона тона, т.е. с 2% повече от нивото от 2024 година. Така, през миналата година 24% от целия обем минерални торове, внесени от Индия, идва от Русия.

Общият внос на изкуствени торове в Индия през 2025 г. е нараснал с 45%, надхвърляйки 27,4 милиона тона. Русия за миналата година стана най-големия доставчик на минерални торове за Индия (във физическо и финансово изражение), следвана от Китай, Саудитска Арабия, Мароко и Оман.

Ще припомним, че вносът на руски минерални торове в ЕС през октомври 2025 г. е спаднал почти наполовина във финансово изражение в сравнение с октомври миналата година, установи тогава РИА Новости на основата на данни на Евростат.

През октомври 2025 година ЕС е внесъл изкуствени торове от Русия на обща стойност едва 59 милиона евро. Така на месечна база, т.е. спрямо предходния месец, доставките бяха практически непроменени, докато на годишна база са паднали с почти 50%.

Полша е била най-големият купувач на минерални торове от Русия през октомври миналата година внасяйки торове на стойност 15,3 милиона евро. Сред петте най-големи купувачи за този важен за земеделието продукт бяха също: Франция (13,4 милиона евро), Германия (8,9 милиона евро), Испания (7,8 милиона евро) и Италия (3,9 милиона евро).

Египет стана водещ доставчик на торове за ЕС през октомври 2025 г., увеличавайки доставките си 2,5 пъти до 157,4 милиона евро. След Русия, от трето до пето място по обем на доставките за ЕС през октомври във финансово изражение, се нареждат: Мароко (56,1 милиона евро), Канада (45,5 милиона евро) и Съединените щати (43,4 милиона евро).