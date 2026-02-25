Ако имате акции на Salesforce, Workday, Adobe, Slack или Atlassian, OpenAI имат новина за вас. Създателите на ChatGPT са готови да отнемат клиентите на някои от най-използваните приложения в бизнеса. Или поне това е мотивът им да поискат още доста пари от инвеститорите.

Очаквано, това допълнително разклати на борсата софтуерния сектор.

В рамките на рунд, който се очаква да надхвърли 100 милиарда долара, ръководството на OpenAI е разходило потенциални инвеститори из слайдове с внушителни цели: 30 милиарда приход за 2026 г. и 280 милиарда до 2030 г., пише The Information.

Планът не крие излишна сложност — идеята е AI агенти да изместят корпоративния софтуер, на който компаниите разчитат от две десетилетия. Пазарът реагира с присъщото си изящество: от началото на годината enterprise software секторът е изтрил над трилион долара пазарна капитализация.

Търговците вече са кръстили явлението "SaaSpocalypse" — масова разпродажба, подхранвана и от факта, че и OpenAI, и Anthropic пуснаха корпоративни платформи, които позволяват на AI агенти да изпълняват работни процеси без човешка намеса.

Логиката е желязна: ако агентът свърши работата, никой не влиза в системата — а щом никой не влиза, защо изобщо да плащаш лиценз на потребител? Аналитиците го наричат "seat compression". Инвеститорите — с това, което в руските форуми наричат "ненормативна лексика".

Австралийският гигант Atlassian понесе може би най-тежкия удар: акциите му са паднали с около 39% само за 2026 г. и с близо 78% спрямо пика от януари 2025 г., смалявайки пазарната му капитализация от 81 на 18 милиарда долара.

Всичко това въпреки отчет, отбелязал за пръв път милиарден тримесечен приход от облачни услуги и 23% ръст на годишна база. Главният изпълнителен директор Майк Канон-Брукс увери Bloomberg, че "AI е едно от най-добрите неща, случвали се на Atlassian." Борсата не сподели ентусиазма му.

Паниката обаче не се задържа само при корпоративния софтуер. Когато Anthropic публикуваха публикация за това как Claude Code може да автоматизира модернизирането на COBOL системи — езикът от 1959 г., обработващ 95% от банкоматните транзакции в САЩ, пазарите отново се разтресоха.

IBM загуби 13,2% за един ден, най-рязкият еднодневен спад от 2000 г. насам, а индийският IT индекс Nifty IT се сгромоляса с над 21% само за февруари — най-лошото му месечно представяне от финансовата криза през 2008 г. TCS, Infosys, HCL и сродниците им също са надолу.

Jefferies допринесоха за настроението, като понижиха рейтинга на шест индийски IT компании и предупредиха, че оценките им могат да паднат с още 30-65%.

За утеха, OpenAI са категорични, че "няма да изграждат всеки AI агент, от който компаниите се нуждаят". На Salesforce, Workday и Adobe и акционерите със сигурност им е олекнало...