Ако имате акции на Salesforce, Workday, Adobe, Slack или Atlassian, OpenAI имат новина за вас. Създателите на ChatGPT са готови да отнемат клиентите на някои от най-използваните приложения в бизнеса. Или поне това е мотивът им да поискат още доста пари от инвеститорите.
Очаквано, това допълнително разклати на борсата софтуерния сектор.
В рамките на рунд, който се очаква да надхвърли 100 милиарда долара, ръководството на OpenAI е разходило потенциални инвеститори из слайдове с внушителни цели: 30 милиарда приход за 2026 г. и 280 милиарда до 2030 г., пише The Information.
Водещият AI агент "овладя" нови професии и акциите на цели индустрии се сринаха
Най-потърпевши от "разпродажбата" за $285 милиарда са индийските компании
Планът не крие излишна сложност — идеята е AI агенти да изместят корпоративния софтуер, на който компаниите разчитат от две десетилетия. Пазарът реагира с присъщото си изящество: от началото на годината enterprise software секторът е изтрил над трилион долара пазарна капитализация.
Търговците вече са кръстили явлението "SaaSpocalypse" — масова разпродажба, подхранвана и от факта, че и OpenAI, и Anthropic пуснаха корпоративни платформи, които позволяват на AI агенти да изпълняват работни процеси без човешка намеса.
Логиката е желязна: ако агентът свърши работата, никой не влиза в системата — а щом никой не влиза, защо изобщо да плащаш лиценз на потребител? Аналитиците го наричат "seat compression". Инвеститорите — с това, което в руските форуми наричат "ненормативна лексика".
Австралийският гигант Atlassian понесе може би най-тежкия удар: акциите му са паднали с около 39% само за 2026 г. и с близо 78% спрямо пика от януари 2025 г., смалявайки пазарната му капитализация от 81 на 18 милиарда долара.
Всичко това въпреки отчет, отбелязал за пръв път милиарден тримесечен приход от облачни услуги и 23% ръст на годишна база. Главният изпълнителен директор Майк Канон-Брукс увери Bloomberg, че "AI е едно от най-добрите неща, случвали се на Atlassian." Борсата не сподели ентусиазма му.
2025-а беше тестовата фаза - ето как през тази година AI ще променя бизнеса
Александър Николов от AI Solutions и Калоян Стойчев от TBS в студиото на Money.bg
Паниката обаче не се задържа само при корпоративния софтуер. Когато Anthropic публикуваха публикация за това как Claude Code може да автоматизира модернизирането на COBOL системи — езикът от 1959 г., обработващ 95% от банкоматните транзакции в САЩ, пазарите отново се разтресоха.
IBM загуби 13,2% за един ден, най-рязкият еднодневен спад от 2000 г. насам, а индийският IT индекс Nifty IT се сгромоляса с над 21% само за февруари — най-лошото му месечно представяне от финансовата криза през 2008 г. TCS, Infosys, HCL и сродниците им също са надолу.
Jefferies допринесоха за настроението, като понижиха рейтинга на шест индийски IT компании и предупредиха, че оценките им могат да паднат с още 30-65%.
За утеха, OpenAI са категорични, че "няма да изграждат всеки AI агент, от който компаниите се нуждаят". На Salesforce, Workday и Adobe и акционерите със сигурност им е олекнало...