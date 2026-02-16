Петер Щайнбергер, създателят на популярната платформа за изкуствен интелект OpenClaw, се присъединява към OpenAI след седмици на преговори с няколко водещи компании в AI индустрията, пише FT. Така той става първият човек, който доказано е спечелил нещо от отворената агентна система, която през последните седмици беше съпътствана от хаос, скандали и гигантски пробиви в сигурността.

OpenClaw, познат преди като Clawdbot, а по-късно като Moltbot, работи непрекъснато и изпълнява задачи от името на потребителите на локален хардуер. Софтуерът дава възможност на AI агентите да изпълняват команди, да комуникират с външни услуги и да оперират с широки системни права. Но точно тази мощ се оказа нож с две остриета.

Проблемите започнаха още при първото преименуване. Когато Anthropic заплаши със съдебни действия заради сходството с Claude, в 10-секундната разлика между освобождаването на старите и заемането на новите Twitter и GitHub акаунти, измамници ги грабнаха и пуснаха фалшив крипто токен $CLAWD на Solana. Токенът достигна $16 милиона пазарна капитализация, преди да рухне с 90% след като Щайнбергер разкри измамата.

Истинският кошмар обаче беше по линия на сигурността. Според SecurityScorecard, над 135 000 публично експонирани инстанции на OpenClaw са достъпни от интернет. Критична уязвимост (CVE-2026-25253) позволява на зловреден уебсайт да открадне данни за авторизация с едно кликване. Данни за вход и API ключове се съхраняват незащитени, а базата данни на създадената уж от ботове за ботове социална мрежа изтече онлайн заради практически нулева сигурност.

Още по-тревожно е, че официалният ClawHub marketplace беше препълнен с с над 340 зловредни разширения. Щайнбергер не беше далеч от идеята да изтрие целия проект.

Сега няма да му се наложи - просто OpenClaw става с отворен код, който ще се управлява от специално създадена за целта фондация. Разработчикът пък се присъединява към OpenAI, които видимо имат нужда да докажат, че все още заслужават лидерската позиция в AI сферата.

В публикация в личния си блог Щайнбергер сподели: "Искам да променя света, а не да изграждам корпорация. Партньорството с OpenAI е най-бързият път да направя технологията достъпна за всички."