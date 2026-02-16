Разходите на САЩ, свързани със засиленото военно присъствие в Карибско море, са достигнали почти 3 милиарда долара, според оценки на Bloomberg.

По данни на агенцията, разходите за засиленото военно присъствие на САЩ в Карибите са достигнали по-точно 2,9 милиарда долара. Според изчисленията, едно от най-значимите "пера" в разходите е разполагането в Карибския басейн на самолетоносача "Джералд Р. Форд" (Gerald R. Ford) и придружаващата го ударна група в региона - което е струвало на американската администрация от ноември 2025 г. насам около 740 милиона долара.

В посочения регион от средата на ноември миналата година до средата на януари 2026 г., е бил концентриран около 20% от американския флот, като поддръжката на такава огромна военна група е струвала от порядъка на 20 милиона долара на ден.

Разходите за отбрана в света като цяло ще продължат да нарастват в средносрочен план, според прогнозите на базирания във Вашингтон Институт за международни финанси (IIF). А европейските военни разходи засега изостават и са под средното за света ниво - те са 1,9% спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС, докато военните разходи в света като цяло спрямо световния БВП, са 2,5%. Но предвид целта на НАТО за размер на военните разходи от 5% от БВП на всяка страна, те неизбежно ще се увеличават.

Към момента в света има над 60 активни въоръжени конфликта - двойно повече от нивото в началото на 2010-те и най-високото ниво от края на Втората световна война, според анализатори от IIF. На този фон, глобалните военни разходи през 2024 г. се повишиха до най-високото си ниво от 2010 г. насам - 2,5% от БВП (2,7 трилиона долара).