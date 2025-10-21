Самолетоносачът на Военноморските сили на САЩ USS Gerald R. Ford днес акостира във втория по големина хърватски град Сплит за планирано посещение на пристанището, съобщи американското посолство в Загреб, цитирано от хърватското издание "Индекс". Това е второто посещение на самолетоносача в Сплит и Хърватия след предишното му посещение през 2023 година.

Посещението е планирано в съответствие с текущото разполагане на самолетоносача в зоната на операциите на Шести флот на САЩ в подкрепа на бойната готовност и морската сигурност на военноморските сили на САЩ в Европа и Африка. То демонстрира и засилване на ангажимента на Съединените щати, съюзниците и партньорите за сигурност и стабилност в Европа.

"Рутинните посещения на пристанища като това укрепват партньорствата в отбраната и отразяват близките отношения между Съединените щати и Хърватия, които са ценни съюзници в НАТО", се посочва в съобщението на посолството.

"Джералд Форд" е най-големият военен кораб, който е строен някога, отбелязва "Индекс". Той е дълъг над 330 м, висок е 76 м и има 25 палуби. Построяването му е струвало 12,8 милиарда долара, а още 4,7 милиарда са вложени в проучвания и развитие. Корабът може да носи 75 самолета. Със самолетния персонал, екипажът се състои общо от 4500 души.

