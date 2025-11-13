Китай планира да оборудва своя ядрен самолетоносач от следващо поколение с електромагнитни оръдия и лазерни оръжия, като така се готви да внедри технологии, от които САЩ се отказаха след продължителна разработка, пише Interesting Engineering.

Професорът от Националния университет по отбрана в Пекин Лян Фан коментира пред държавната CCTV, че този нов самолетоносач ще разполага с "напреднали системи за защита".

Третият китайски самолетоносач "Фуджиян" беше официално въведен в експлоатация на 5 ноември 2025 г. Той тежи около 80 000 тона и използва конвенционално задвижване с електромагнитна катапултна система за изстрелване на самолети, като има радиус на действие между 8000 и 10 000 морски мили.

В същото време Китай разработва "Тип 004" - ядрен самолетоносач с неограничен радиус на действие и достатъчно електроенергия за захранване на лазерни и релейни оръдия.

Американската армия прекрати програмата си за електромагнитно оръдие през 2021 г., след около 500 милиона долара инвестиции в рамките на 15 години. Проблемите включваха сериозно износване на цевта след по-малко от 30 изстрела и ограничен обхват от 110 мили, което би излагало корабите на ракетни удари.

В същото време Китай провежда изпитания на електромагнитни оръдия от 2018 г., като е успял да преодолее основните проблеми с износването и складирането на енергия.

Лазерното оръдие LY-1, представено на военен парад през септември 2025 г., е проектирано за отбраната на кораби срещу дронове и ракети. То унищожава оптичните сензори на приближаващите цели и разполага с достатъчно мощно захранване за отбиване на по-сериозни атаки - и то при значително по-ниска цена на изстрел в сравнение с конвенционално зенитно оръдие.

Ядреното задвижване осигурява огромна енергия, необходима за функционирането на тези системи. Очакваният "Тип 004" ще тежи между 110 000 и 120 000 тона, т.е. ще е по-голям от американските самолетоносачи клас "Форд", които са с водоизместване от около 100 000 тона.

Ако "Тип 004" стане реалност във вида, в който Пекин вече неофициално го представя на света, това ще означава, че Китай прави гигантски скок - от модернизираните, но все пак смятани за неудачни бивши руски авионосни крайцери (каквито са първите два самолетоносача на страната) до плаваща база с върхови технологии, която може да извършва операции във всяка точка на света.

Очаквано, мисълта за това сериозно притеснява мнозина както в близките азиатски столици, така и във Вашингтон.