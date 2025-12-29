Тази година Турция отбелязва важен етап в производството на електроенергия, тъй като инсталираният капацитет на възобновяема енергия надхвърли 75 000 мегавата (MW), а слънчевата енергия изпревари природния газ за първи път. Това показват нови официални данни, цитирани от Daily Sabah.

Общият инсталиран капацитет на електроенергия достигна 121 782 MW към ноември, като възобновяемите енергийни източници представляват 75 615 MW, или около 62% от общия брой, се казва в изявление на Министерството на енергетиката и природните ресурси.

Турция разполага с ограничени ресурси от петрол и природен газ и страда от висок дефицит по текущата сметка поради огромния внос на енергия. От 2005 г. насам страната стимулира инвестициите на частния сектор във възобновяеми електроцентрали, за да намали високата си сметка за внос и да се изолира от геополитически рискове.

Източник: iStock

Министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар ​​обяви в понеделник, че общият капацитет на вятърната и слънчевата енергия е нараснал до 39 215 MW към миналия месец. Делът на слънчевата енергия от общия инсталиран капацитет достигна 20,3%, докато делът на вятърната енергия се увеличи до 11,9%.

"В резултат на това една трета от инсталирания ни капацитет сега идва единствено от вятър и слънчева енергия", заяви министърът.

Данните показват, че слънчевата енергия се е превърнала във втория по големина източник на енергия в общия инсталиран капацитет на Турция, като за първи път изпревари газа (20%).

Газът от десетилетия е вторият най-доминиращ източник на инсталирана мощност в Турция след водноелектрическата енергия. Въпреки това, през последните няколко години слънчевият капацитет нараства с рекордни темпове.

Байрактар ​​заяви, че местните източници представляват 71,5% от общия инсталиран капацитет, което се равнява на 87 090 MW. Тази година Турция завърши търгове за слънчева и вятърна енергия за разпределяне на 3800 MW капацитет, които се очаква да генерират обща инвестиционна стойност от около 4 милиарда долара.

Конкурсите по механизма за търгове на Зоната за възобновяема енергия (YEKA) са част от усилията на Турция за разширяване на капацитета за чиста енергия и ускоряване на напредъка към националните цели за възобновяема енергия. Страната се стреми да увеличи капацитета на слънчевата и вятърната енергия до 120 000 MW до 2035 г.

"Имаме силен потенциал, особено в слънчевата и вятърната енергия", заяви Байрактар, добавяйки, че Турция планира да провежда търгове на YEKA за поне 2000 MW годишно.

"Ще продължим да укрепваме капацитета си за възобновяема енергия."

Байрактар ​​коментира, че разширяването на възобновяемите енергийни източници и усилията за локализация остават ключови за целта на Турция за постигане на пълна енергийна независимост.

"Всеки един мегават инвестиция, която реализираме, ни доближава с една стъпка до целта ни за "напълно енергийно независима Турция".

Потреблението на електроенергия в Турция се е утроило през последните две десетилетия и се очаква да се увеличи още по-бързо през следващите години поради дългосрочната енергийна трансформация. Схемата YEKA беше въведена през 2016 г., за да се улесни разпределението на земя за инвеститори, да се облекчи разгръщането на големи проекти и да се насърчи местното производство на технологии за възобновяема енергия.

По-късно правителството представи актуализации на модела, за да привлече по-голям интерес от страна на инвеститорите. Ключовите подобрения включваха опростяване на процедурите за издаване на разрешения след търга и въвеждане на финансови стимули, като например освобождаване от такси за пренос. Тази година търговете са генерирали около 530 милиона евро приходи за държавата.