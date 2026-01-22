Европа, особено Германия, е станала прекалено зависима от доставките на втечнен природен газ от САЩ - така регионът става уязвим за потенциален натиск от САЩ, предвид настоящата конфронтация относно Гренландия. Това пише германският вестник Handeslblatt, позовавайки се на съвместно проучване на три европейски изследователски института.

През 2025 г. 92% от целия внесен в Германия втечнен природен газ е дошъл от САЩ. Рафаеле Пирия, старши научен сътрудник в берлинския изследователски институт Ecologic - който е инициирал проучването - отбеляза, че Европейският съюз е решил да се откаже от руския газ и да диверсифицира източниците си на енергийни ресурси, но сега разчита в (много) голяма степен на доставките от една страна - САЩ.

"На Европа е необходима ясна стратегия, която да отразява геополитическите реалности", цитира вестникът думите на Пирия.

Тя обясни, че в отговор на подобни критики, от ЕС казват, че европейските вносители купуват газ от отделни частни американски компании и се ръководят единствено от пазарната логика.

"Исторически погледнато, намеса на правителството на САЩ на газовия пазар с цел оказване на натиск на Европа, изглеждаше немислима. А в днешния геополитически контекст, подобно допускане е (твърде) съмнително", смята Пирия.

Опасенията на експертите обаче споделят донякъде също и някои политици. Арманд Цорн, заместник-председател на парламентарната група на социалдемократите, също смята, че Германия е "изключително уязвима" заради силната си зависимост от вноса на енергоносители.

"Следователно, в краткосрочен план трябва да продължим да диверсифицираме доставките и по време на преходната фаза - на пренасочване на енергийната система към възобновяеми енергийни източници - да използваме по-широко потенциала на Европа при вноса на енергоносители", каза Цорн. Според него, (засега) няма причина за безпокойство относно сигурността на енергийните доставки, с оглед на настоящата конфронтация със САЩ по повод Гренландия.