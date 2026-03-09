Планираната сделка между японските компании Denso и Rohm се очертава като една от най-мащабните в азиатската полупроводникова индустрия и може да доведе до създаването на нов технологичен гигант в областта на силовите полупроводници.

Denso - най-големият доставчик на автомобилни компоненти на Toyota, е предложила да придобие всички акции на базирания в Киото производител Rohm. Потенциалната стойност на сделката достига 1.3 трилиона йени (около $8.3 милиарда), което би я превърнало в едно от най-големите корпоративни придобивания в Япония през последните години.

Двете компании вече имат установени връзки. През 2025 г. те подписаха стратегическо споразумение за съвместно развитие на чипове за електрификация на автомобилите и технологии за следващо поколение превозни средства.

Denso притежава около 5% от Rohm, а предложението за пълно придобиване е логично продължение на усилията за по-дълбока интеграция. Rohm е създала специален комитет, който да оцени офертата, като и двете компании подчертават, че окончателно решение все още няма.

Силовите полупроводници - чипове, които управляват електрически ток и напрежение, са критични за електромобили, индустриално оборудване и центрове за данни.

Пандемията и последвалите глобални проблеми с доставките показаха колко уязвими са веригите за доставки. Затова автомобилните производители и техните доставчици се стремят да осигурят по-стабилен достъп до ключови компоненти.

Rohm вече работи с Toshiba в тази област, докато Denso си партнира с Fuji Electric, а Mitsubishi Electric също проявява интерес към преструктуриране на сектора.

Новината за предложението доведе до 18% ръст в цената на акциите на Rohm, докато тези на Denso спаднаха с около 3%. Пазарът ясно отчете потенциала за консолидация в японската индустрия, която от години е фрагментирана. За Toyota - която държи 22% от Denso - подобна сделка би означавала по-сигурна и интегрирана верига за доставки на чипове, жизненоважни за бъдещите ѝ електрически модели.

Ако придобиването бъде финализирано, обединената структура ще разполага с мащаб, технологичен капацитет и производствена база, способни да конкурират водещи играчи в Азия. Това би укрепило позициите на Япония в глобалната надпревара за полупроводници - сектор, който става все по-стратегически за автомобилната индустрия и високите технологии.