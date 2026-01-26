Китайската минна компания Zijin Gold обяви днес, че ще придобие канадския златодобивен концерн Allied Gold за приблизително 5,5 млрд. канадски долара (4,02 млрд. американски долара) в брой, съобщават световните агенции.

Придобиването е част от агресивната световна експанзия на китайския гигант на фона на рекордно високите цени на благородния метал и подсилената консолидация в минния сектор.

Сделката оценява Allied Gold на 44 канадски долара за акция, което представлява премия от около 5,4% спрямо последната цена при затваряне и 27% над 30-дневната средна цена към 23 януари. Акциите на канадската компания, търгувани в Ню Йорк, поскъпнаха с близо 4% в предпазарната сесия.

Zijin Gold, дъщерно дружество на Zijin Mining Group и една от най-големите златодобивни компании в света, ще финансира транзакцията изцяло от собствени парични средства и наличен капацитет без нужда от външно финансиране.

Компанията, която оперира в девет държави, отбеляза силен борсов дебют в борсата в Хонконг миналата година след отделянето си през септември в най-голямото публично предлагане в световния минен сектор.

Придобиването ще добави към портфейла на Zijin три действащи мини в Африка, които се смята, че са произвели до 400 000 унции злато миналата година. Ключовият актив е мината "Садиола" в Мали, осигуряваща около половината от този добив.

Активите на Allied включват още операции в Кот д'Ивоар и проекта Курмук в Етиопия - според председателя на борда Zijin Gold тези обекти са "активи за поколенията", които ще осигуряват производство за десетилетия напред.

Питър Мароне, главен изпълнителен директор на Allied Gold, подчерта, че сделката предлага значителна и незабавна стойност за акционерите след стратегически преглед, започнал през 2024 г. "Транзакцията осигурява изключително атрактивна оферта на историческия връх на акциите на компанията", заяви той.

Споразумението включва неустойка при провал на сделката от 220 млн. канадски долара, платима от Allied при определени условия.

Двете компании очакват процедурата да приключи до края на април 2026 г., при одобрение от акционерите и съгласно Закона за инвестициите в Канада. След завършването на транзакцията акциите на Allied ще бъдат изтеглени от борсите в Торонто и Ню Йорк.

Придобиването се реализира и в момент на подобрение в канадско-китайските отношения. По-рано този месец Отава и Пекин постигнаха предварително търговско споразумение за намаляване на митата върху електромобили и рапица, обещавайки едновременно да облекчат търговските бариери и да засилят стратегическото сътрудничество.