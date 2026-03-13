Apple намалява комисионните за своя App Store в Китай, което е голяма победа за китайските разработчици на приложения след очевиден натиск от страна на правителствените регулатори на втория по големина пазар на технологичния гигант, съобщават световните агенции.

От тази неделя таксите за покупки в приложения и платени транзакции ще паднат от 30% на 25%, докато разработчиците в партньорските програми на Apple за малък бизнес и мини приложения ще видят, че таксите ще паднат от 15% на 12%, според изявление на уебсайта на Apple, цитирано от Reuters.

Очаква се тази стъпка да спести на китайските разработчици над 6 милиарда юана или 873 милиона долара годишно, като корекцията се определя като победа както за разработчиците, така и за потребителите.

"Мини приложенията" - по-малките приложения, които работят в рамките на по-големи платформи, като например WeChat на Tencent, ще се възползват значително от намалението на таксите. Намалението е в подкрепа и на операторите на основните "супер приложения" в Китай, включително платформата TikTok на ByteDance, която е домакин на широк набор от приложения на трети страни.

Според информация на изданието Economic Daily, промяната може да намали цените на абонаментите за членство, презарежданията на игри, съветите за предавания на живо и мини програмите, което потенциално би спестило на потребителите до близо 1 милиард юана годишно.

"Тази корекция ще подобри потребителските възможности и прозрачността на информацията", се казва в доклада.

30-процентният т. нар. "Данък Apple" е подложен на антитръстов контрол в световен мащаб. През 2024 г. Европейският съюз принуди компанията да намали комисионните до 10-17% за разработчиците, докато в САЩ са разрешени алтернативни методи за плащане в приложенията.

"В случая с Китай Apple е водила разговори с министерството на информационните технологии и други ведомства и е била помолена или е била подложена на натиск да намали таксите си", коментира Рич Бишоп, основател на AppInChina, консултантска компания за чуждестранни разработчици, навлизащи в Китай.

Промяната съвпада със Световния ден на правата на потребителите, когато китайските държавни медии често акцентират върху проблемите със защитата на потребителите. Apple се е сблъсквала с подобен контрол в миналото, например през 2013 г., когато публично се извини след критики към следпродажбеното си обслужване.

Китайското правителство може да изиска от Apple да събира приходи от App Store на вътрешния пазар в бъдеще и да затегне надзора върху чуждестранните приложения, казва Бишоп.

Apple вече е премахнала приложения като VPN от своя китайски App Store по искане на регулаторните органи, налагайки спазването на местните правила за интернет.

Миналата година китайският антитръстов регулатор обмисли разследване на структурата на таксите на Apple, а потребителите подадоха антитръстова жалба относно таксите в App Store през октомври 2025 г. Google също намали таксите за разработчици на Android в световен мащаб миналата седмица, подчертавайки глобалния натиск върху комисионните на магазините за приложения.

Новата структура на таксите ще бъде от полза и за международни разработчици с приложения в китайския App Store. Например, образователното приложение Duolingo, най-печелившото образователно приложение в Китай, би могло да спести значителна сума пари с намалението, според основателя на AppInChina.