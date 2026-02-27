Единственият руски производител на оптични влакна е спрян от май 2025 г. след украински атаки, съобщиха представители на индустрията пред бизнес ежедневника "Ведомости". Така спрените бизнес операции са оставили Русия напълно зависима от китайските доставки за ключов компонент за телекомуникационни мрежи и военни системи за дронове в страната.

"Заводът, управляван от Optic Fiber Systems в град Саранск, беше повреден при серия от украински удари през април-май 2025 г. и все още не е възобновил дейността си", заяви пред "Ведомости" Леонид Коник, главен изпълнителен директор на телекомуникационната консултантска компания ComNews Group.

Преди спирането на дейността съоръжението е произвеждало около 4 милиона километра оптични влакна годишно, снабдявайки приблизително 20 руски производители на кабели, които са използвали материала за производство на оптични кабели.

Източник: TeleGeograph

Тези компании сега разчитат изцяло на внос от Китай. Междувременно китайските доставчици са повишили цените за руските купувачи от началото на 2026 г., съобщиха пред "Ведомости" представители на производителите на кабели "Еврокабел-1" и "Инкаб", както и на големия оператор на гръбначни мрежи "ТрансТелеком".

Според Konik, цената в Китай на оптичните влакна G.652D, широко използвани в телекомуникационните кабели, се е повишила от 16 юана (2,33 долара) на километър в началото на 2025 г. до 25 юана (3,60 долара) до края на годината и е достигнала 40 юана (5,80 долара) през януари. Данните от индустрията отдават скока на бързо нарастващото търсене, включително за военна употреба.

Както Русия, така и Украйна все повече използват оптични кабели за управление на дронове, работещи на разстояния до 50 километра (31 мили), което ги прави устойчиви на заглушаване от електронните системи. Русия е представлявала 10,5% от световното потребление на оптични влакна през 2025 г., в сравнение с по-малко от 1% преди това, каза Чун Шенг, анализатор в Изследователския център за оптични кабели към Пекинския университет по пощи и телекомуникации. В абсолютни стойности Русия е закупила близо 60 милиона километра (37 милиона мили) влакна миналата година.

Покачващите се цени отразяват и по-широк глобален недостиг, породен от разширяващата се инфраструктура за изкуствен интелект и свързаното с нея изграждане на мрежи за данни, каза телекомуникационният анализатор Алексей Бойко.

Ръководителите на индустрията предупреждават, че основният риск сега представлява наличието на доставки, а не цената. Главният изпълнителен директор на Incab Александър Смилгиевич заяви пред Ведомости, че доставчиците вече са преминали към изискване на пълно предплащане на фона на по-високите разходи за обществени поръчки.

В резултат на това руските производители на кабели е малко вероятно да поддържат настоящите цени и ще бъдат принудени да ги повишат, коментира още анализаторът.

Анастасия Биджелова от Telecom Exchange добавя, че се очаква по-високите разходи да се отразят на увеличените цени за услугите по лизинг на тъмни оптични влакна и изграждането на далекосъобщителни мрежи в цяла Русия.