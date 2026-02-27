Едва една от всеки четири изпити чаши безалкохолна напитка в България съдържа добавена захар - и нейното количество продължава да намалява. Това показват данните от годишното независимо експертно проучване за калоричността на реализираните на пазара напитки.

Според анализа 75% от продадените обеми в цялото портфолио на индустрията - включително сокове и нектари - са без добавена захар. Средното съдържание на захар в консумираните газирани напитки през 2024 г. е 3,4 г на 100 мл, което е спад от близо 4% спрямо година по-рано. Делът на газираните напитки без добавена захар достига 63%.

По данни на НСИ средният принос на добавена захар от газирани напитки възлиза на 3,5 г дневно на човек - около 7% от препоръчителния дневен прием за възрастни според СЗО. При нивата на потребление през 2024 г. индустрията изчислява, че са "спестени" 11,5 млрд. килокалории вследствие на реформулиране и по-ниско съдържание на захар.

Бутилираните води остават двигател на пазара

Категорията на бутилираните води запазва лидерската си позиция и през 2024 г., като реализираните обеми натурални минерални, изворни и трапезни води нарастват с 4,6% на годишна база. Секторът отчита, че именно водите са сред най-динамично развиващите се сегменти в портфолиото.

Двуцифрен ръст се наблюдава и при студените чайове и напитките за спортисти, както и при тихите напитки с плодово съдържание - сигнал за променящо се потребителско търсене и засилен интерес към алтернативи с по-ниска калорийност.

Доброволни ангажименти и реформиране на рецептурите

От Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) подчертават, че секторът е сред първите в хранително-вкусовата промишленост у нас, поел доброволен ангажимент за намаляване на добавените захари.

В рамките на европейската инициатива за 10% редукция до 2020 г., индустрията отчита намаление от 15,21% на внесената чрез газираните напитки захар. За периода 2015-2020 г. е регистрирано средно 6,7% понижение на захарта на 100 мл в продуктите с добавена захар, както и ръст на дела на беззахарните формули.

Тенденцията продължава и след 2020 г., като за последните четири години тихите напитки отчитат допълнително намаление на захарта с 14,55%. През 2024 г. средното съдържание на добавена захар е 4,7 г/100 мл при тихите напитки и 4,5 г/100 мл при студените чайове.

Сектор с принос от 300 млн. лева към икономиката

По данни на анализ на Института за пазарна икономика, изготвен по поръчка на АПБНБ, в сектора оперират 162 предприятия с общо 4225 служители. През 2023 г. те са генерирали 300 млн. лв. добавена стойност и принос от 0,2% към БВП на страната.

Само за година секторът е внесъл 13 млн. лв. корпоративен данък, 37 млн. лв. осигуровки, 10 млн. лв. данък върху доходите на физическите лица и над 290 млн. лв. ДДС от потребление.

Индустрията прилага и доброволни ограничения върху рекламата към деца, като от 2021 г. разширява обхвата им до аудитория под 13 години и намалява допустимия праг на детска аудитория до 30%.