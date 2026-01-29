България вече пласира първите си две облигационни емисии, докато страната подготвя смяна на паричната си единица от лев към евро. Аукционът на първата емисия се проведе на 19 януари - двегодишни облигации с номинал 150 млн. евро, лихва 2,25% и доходност от 2,33%.

Втората емисия излезе на пазара седмица по-късно - на 26 януари. Тя също е с номинал 150 млн. евро, но със срок от пет години, лихва 2,75% и доходност от 2,94%.

ЕК обяви какъв дълг ще емитира ЕС през първата половина на 2026 година

За какво ще се използват средствата от заема

Доколко успешни са тези пласирания е трудно да се определи, тъй като липсва пазарна база за сравнение - няма сходни емисии по срочност, валута и пазарен контекст. Засега няма как категорично да се каже дали еврозоната вече осигурява по-добри условия за финансиране.

Подобна база обаче скоро ще се появи, тъй като се очаква нови - и по-големи - емисии да бъдат предложени. Дали това ще направи настоящото правителство или служебен кабинет, предстои да видим. Необходимостта от свеж ресурс е очевидна - не само заради високите текущи разходи, но и заради два големи падежа на дълг през 2026 г.

Зам.-министър Барбалов: Възможно е скоро да има ново повишение на кредитния рейтинг на страната ни

Трябва да се възползваме максимално и да увеличаваме нашия износ към нови пазари, каза Дончо Барбалов пред Money.bg

Според последния публикуван бюлетин "Дълг и гаранции на подсектор "Централно управление" (ноември 2025 г.), на 24 февруари 2026 г. предстои погасяване на петгодишна емисия с номинал 1,7 млрд. лв. (869,2 млн. евро), издадена при нулева лихва и доходност от едва 0,02% годишно. Погасяването ѝ ще изисква сериозно предварително натрупване на ликвидност - в момент, когато бюджетът вече е силно ограничен заради удължителния закон и липсата на редовно приет бюджет за 2026 г.

Следващият голям падеж идва само няколко месеца по-късно - през юли 2026 г. - за облигации на стойност 802,75 млн. лв. (410,44 млн. евро). За тях също ще е необходима навременна подготовка. Ако и тогава страната е в политическа криза без редовно правителство и бюджет, изплащането може да се превърне в сериозно предизвикателство.